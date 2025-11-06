Positioniert sich Juju im Nura-vs-Schwesta-Ewa-Beef?

Juju-Wiki: Was Fans wirklich über die Rapperin wissen wollen

Juju teilt Schwesta Ewas TikTok-Statements im „Tabledance“-Beef – was steckt dahinter?

Der Schlagabtausch zwischen Nura und Schwesta Ewa geht in die nächste Runde. Rapperin Juju, einst Nuras Partnerin im Rap-Duo SXTN, hat sich passiv in den Streit eingeschaltet. Zwar äußerte sie sich bislang nicht mit eigenen Worten, doch sie teilte auf TikTok mehrere Statements von Schwesta Ewa, in denen diese gegen Nura austeilt.

Fans werten Jujus Reposts als quasi-stilles Statement und mögliches Parteiergreifen – schließlich verbindet die beiden Künstlerinnen eine gemeinsame Vergangenheit. Juju und Nura feierten zwischen 2014 und 2018 als SXTN große Erfolge, bevor sich das Duo trennte. Dass Juju nun Inhalte teilt, in denen Ewa Nura öffentlich kritisiert, gilt für viele Fans als Zeichen, dass die alte Distanz zwischen den ehemaligen Kolleginnen weiterhin besteht.

Worum es im Streit geht

Der Konflikt zwischen Nura und Schwesta Ewa entzündete sich durch den geplanten Musikvidedreh zum Song „Tabledance“, einer gemeinsamen Veröffentlichung aus dem Jahr 2018. Der Vorfall liegt schon einige Jahre zurück und wird nun auf TikTok neu aufgerollt. Ewa wirft Nura vor, zunächst wegen eines Sonnenbrandes nicht zum Dreh erschienen und später aus Neid auf Juju für das Entfernen des Videos verantwortlich gewesen zu sein. Nura wiederum erklärt, sie habe krankheitsbedingt gefehlt und das Video nur löschen lassen, weil eine nicht autorisierte Fassung veröffentlicht wurde. Seit Schwesta Ewa Anfang November in einem Stream das Thema aufbrachte, liefern sich beide Rapperinnen auf TikTok einen verbalen Schlagabtausch – inklusive gegenseitiger Vorwürfe und der Idee eines Lügendetektortests.

Social Media als neues Streitforum

Der aktuelle Beef zeigt einmal mehr, wie sehr sich Konflikte in der Rap-Szene ins Digitale verlagert haben. Wo früher Presseinterviews oder Diss-Tracks für klare Ansagen sorgten, reichen heute Reposts, Likes oder Kommentare, um Position zu beziehen. Plattformen wie TikTok haben sich zu öffentlichen Arenen entwickelt, in denen Künstler:innen ihre Differenzen direkt vor den Augen des Publikums austragen – oft emotional aufgeladen.

Solche Online-Beefs bedienen den Wunsch nach Nähe und Transparenz, befeuern aber auch Spekulationen und Fan-Debatten. Jede Reaktion wird intensiv analysiert, jeder Klick interpretiert. Ob Juju sich in den kommenden Tagen noch direkt äußert oder ihre Zurückhaltung beibehält, bleibt offen. Sicher ist: Der Streit zwischen Nura und Schwesta Ewa hat sich zu einem vieldiskutierten Thema entwickelt – und Jujus halbstilles Eingreifen sorgt für neuen Zündstoff.