Chuck Norris ist tot: Ein Actionstar-Mythos für die Ewigkeit

Chuck Norris starb am 20. März 2026 mit 86 Jahren. Von „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ bis „Walker, Texas Ranger“: Sein Lebenswerk bleibt Popkultur-Geschichte.

Chuck Norris, einer der bekanntesten Kampfkünstler und Actionfilm-Stars der Welt, ist am 19. März 2026 im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Familie bestätigte offiziell: Sein Tod folgte auf einen plötzlichen medizinischen Notfall. Berichten zufolge wurde er zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht.

Geboren als Carlos Ray Norris am 10. März 1940 in Ryan, Oklahoma, hinterlässt er eine Karriere über Film, Fernsehen und Kampfsport hinweg sowie ein Vermächtnis in der Popkultur, das noch lange nachwirken wird.

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Karrierebeginn und Durchbruch

Norris begann seine Karriere im Kampfsport. Früh entwickelte er eine Leidenschaft für Karate und Tang Soo Do, die er während seiner Zeit bei der US Air Force in Korea vertiefte. Er kämpfte sich durch lokale und nationale Wettkämpfe bis hin zu mehreren Weltmeistertiteln. Später entwickelte er mit Chun Kuk Do sogar seinen eigenen Kampfstil.

Sein Talent brachte ihm schließlich Rollen in Martial-Arts-Filmen ein. Besonders der Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ (1972) gilt als Wendepunkt seiner Karriere. Darin kämpfte er an der Seite von Bruce Lee. In den folgenden Jahren etablierte er sich als Actionheld. Filme wie „Missing in Action“ und „Delta Force“ machten ihn zu einem Symbol für Stärke und Durchhaltevermögen.

Popkulturelle Ikone

In den 1990er-Jahren erreichte Norris durch die Fernsehserie „Walker, Texas Ranger“ einen neuen Höhepunkt seiner Bekanntheit. Die Serie lief acht Jahre lang und machte ihn zu einer festen Größe im amerikanischen Fernsehen. Zudem entwickelte sich Chuck Norris über die Jahre zu einer Meme-Ikone. Witze über seine Stärke verbreiteten sich viral im Internet und wurden als „Chuck Norris Facts“ weltweit bekannt. Dadurch blieb seine Popularität auch bei jüngeren Generationen ungebrochen. Diese Mischung aus Filmkarriere, Serienerfolg und Internetphänomen machte ihn zu einer einzigartigen Figur der Popkultur.

Privates Leben und Vermächtnis

Abseits der Kamera war Norris Familienmensch, Autor und Unternehmer. Er gründete Trainingsschulen, engagierte sich in wohltätigen Projekten – insbesondere für Jugendliche – und veröffentlichte Bücher über Fitness und Motivation. Sein Lebenswerk inspiriert Fans von Martial Arts und Actionfilmen, aber auch Menschen, die seine Werte von Disziplin, Durchhaltevermögen und Integrität schätzen. Noch kurz vor seinem Tod veröffentlichte er zu seinem 86. Geburtstag ein Video mit den Worten: „I don’t age. I level up.“

Norris hinterlässt seine Familie und eine weltweite Fangemeinde, die seinem Erbe Tribut zollt. Außerdem soll ein letzter Filmauftritt im Projekt „Zombie Plane“ posthum erscheinen.

Abschied

Mit dem Tod von Chuck Norris verliert die Welt eine Persönlichkeit, die Generationen geprägt und unterhalten hat. Seine Filme und Serien bleiben in Erinnerung. Ebenso bleibt der Mythos, der sich um seine Person gebildet hat. All das wird die Popkultur noch lange prägen.