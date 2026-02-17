Billy Steinberg ist tot: Songwriter von „Like a Virgin“ stirbt mit 75

Billy Steinberg ist gestorben. Der Grammy-Gewinner komponierte Welthits für Madonna, Cyndi Lauper und Whitney Houston – ein Nachruf.

Der US-amerikanische Songwriter Billy Steinberg ist tot. Wie mehrere Medien unter Berufung auf seine Anwältin Laurie Soriano berichteten, starb er am 16. Februar 2026 im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Er sei daheim, friedlich im Kreis seines engeren Umfelds eingeschlafen. Gegenüber „People“ erklärte Soriano: „Billy war ein amerikanischer Schatz, eine so liebenswerte, reine Seele, die uns die poetischsten Texte schenkte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewegten.“

Welthits für Madonna, Cyndi Lauper und Co.

Steinberg prägte mit seinen Songs die Popgeschichte der 1980er– und 1990er-Jahre maßgeblich. Einige seiner Kompositionen erreichten Platz eins der US-Charts – darunter „Like a Virgin“ von Madonna, „True Colors“ von Cyndi Lauper sowie „Eternal Flame“ von The Bangles.

„Like a Virgin“ schrieb und komponierte er gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Tom Kelly. Sie lernten sich 1981 kennen und schrieben über jahrzehntelang gemeinsam Hits. Steinberg beschrieb ihre Zusammenarbeit als intuitives Wechselspiel: Er brachte oft Textideen und persönliche Zeilen mit, Kelly entwickelte die musikalische Struktur. Ihr Anspruch sei nie gewesen, gezielt für bestimmte Stars zu schreiben, sondern einfach den bestmöglichen, ehrlichen Song zu erschaffen. Steinberg war der Überzeugung, dass der Song seinen Weg finden würde, wenn er wahrhaftig genug sei.

Die Zeilen von „Like a Virgin“ entstanden nach dem Ende einer schwierigen Beziehung. Die berühmten Anfangsworte „I made it through the wilderness“ schrieb Steinberg zunächst über das Überstehen emotionaler Krisen und die Freude an einer neuen Beziehung. Dass aus dieser sehr persönlichen Verarbeitung einer seiner größten Welthits werden würde, konnte er damals kaum ahnen. Der von Madonna interpretierte Song hielt sich zwischen 1984 und 1985 sechs Wochen an der Spitze der „Billboard Hot 100“ und wurde zu einem der prägendsten Popsongs des Jahrzehnts.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Steinberg außerdem mit Weltstars wie Whitney Houston, Tina Turner, Demi Lovato und Céline Dion zusammen. Cyndi Lauper verabschiedete sich auf Instagram mit emotionalen Worten: „Es tut mir so leid, zu hören, dass mein Freund Billy Steinberg verstorben ist. Er war ein so netter Kerl und sehr hilfsbereit.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Grammy und Hall of Fame

1997 erhielt Steinberg gemeinsam mit Céline Dion einen Grammy für das Album „Falling into You“, 2011 wurde er in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Geboren 1950, begann er während seines Literaturstudiums in New York mit dem Schreiben von Gedichten. Im Interview mit dem „Songwriting Magazine“ sprach er offen über seine Jugend im kalifornischen Coachella Valley. Schon als junger Mann litt er unter massiven Panikattacken. Musik war für ihn zunächst Trost; als Teenager hörte er obsessiv Schallplatten, weil ihn die Songs beruhigten und ihm halfen, mit seiner Angst umzugehen.

Die existenzielle Krise und seine inneren Kämpfe verarbeitete er zunehmend in Gedichten. Während seines Studiums erkannte er schließlich, dass seine Texte gesungen werden konnten – in diesem Moment habe er verstanden, dass er Songwriter sei. Was als therapeutischer Akt begann, wurde zur Berufung und schließlich zu einer Weltkarriere.