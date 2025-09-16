Cillian Murphy bringt jetzt als DJ zum Tanzen

Cillian Murphy schaut sich „28 Days Later“ immer wieder an

Surprise-Gig offenbart: Cillian Murphy legt anscheinend gerne Dance-Tracks auf.

Ist Cillian Murphy jetzt auch DJ? Der 49-jährige Schauspieler lieferte am 13. September beim „Sounds from A Safe Harbour“-Festival im irischen Cork einen Überraschungsauftritt. Videos von der Veranstaltung zeigen den in Cork geborenen Murphy hinter dem DJ-Pult.

Murphy organisierte das Festival in der Heimatstadt mit

Obwohl das Überraschungsset viele unvorbereitet traf, war es nicht das erste Mal, dass Murphy als DJ auftrat, wie „FM104“ berichtete. Er wirkte während seines Auftritts dementsprechend tiefenentspannt, als er während des geheimen Gigs in The Pavilion in Cork City einen Mix aus Dance-Tracks zum Besten gab.

Murphy, der aktiv an der Organisation des Kunst- und Musikfestivals „Sounds From A Safe Harbour“ beteiligt ist, hatte zuvor zusammen mit seiner Familie, Freund:innen und dem irischen Regierungschef Micheál Martin die Premiere seines Films „Steve“ besucht, bevor er sich an die Turntables begab.

Cillian Murphy beim Auflegen – hier ansehen:

Neues Drama „Steve“

Das Drama, das am 3. Oktober 2025 auf Netflix startet, erzählt die Geschichte des titelgebenden Schulleiters einer Reformschule in den 1990er-Jahren. Diese steht an einem entscheidenden Wendepunkt, und Steve muss alle Hebel in Bewegung setzen, um die Einrichtung vor der drohenden Schließung zu bewahren. Doch nicht nur der Kampf um die Zukunft der Schule lastet schwer auf ihm, auch seine eigene psychische Verfassung wird zunehmend zur Belastung.

Vor einigen Tagen hatte es zudem Gerüchte gegeben, dass Murphy in der neuen „Harry Potter“-Serie den Bösewicht Voldemort spielen werde. Dies dementierte Murphy jedoch. Netflix produziert aktuell einen Spin-Off der Serie „Peaky Blinders“, in dem Murphy zu sehen sein wird.