Coldplay kommen nach Düsseldorf: Tickets, Anfahrt, Einlass und Wetter

Diesen Sommer kommen Coldplay zu drei Konzerten nach Düsseldorf. Hier die wichtigsten Infos

Die britische Band Coldplay wird im Rahmen ihrer „Music of the Spheres World Tour“ am 20., 21. und 23. Juli (2024) drei Konzerte in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf geben.

Tickets

Alle Shows in Düsseldorf, inklusive der Zusatzshow sind bereits ausverkauft. Mit etwas Glück lassen sich noch Tickets über den offiziellen Wiederverkaufsplattform Fansale erwerben.

Einlass und Start

Alle Sitz- und Stehplätze sind über die drei Haupteinlässe der Arena erreichbar. An jedem Eingang wird es eine intensive Taschenkontrolle geben. Taschen größer als DIN A4 (21cm x 29,7cm) sind nicht erlaubt und es wird vor Ort auch keine Abgabemöglichkeit für größere Taschen und Koffer geben, falls sie zu groß für den Einlass sind. Man sollten sich auf das Nötigste beschränken auch um Wartezeiten zu minimieren.

Eine aktuelle Liste weiterer verbotener Gegenstände, wie Trillerpfeifen, Essen oder Gassprühflaschen lassen sich in der Hausordnung der Merkur-Spiel-Arena nachlesen. Eine leere Trinkflasche sollte auf jeden Fall mitgebracht werden, die vor Ort mit Wasser gefüllt werden kann, da der Preis einer einfachen Cola bereits bei angekündigten 5,50 Euro liegt.

Die Konzerte von Coldplay fangen jeweils um 18:15 Uhr an und starten mit mit den Support-Acts. Die Sängerinnen Zoe Wees und Janelle Monáe wurden bereits als Vorband für Düsseldorf angekündigt.

Anfahrt und Parken

Mit dem Auto

Die Merkur-Spiel-Arena befindet sich in der Arena-Straße 1, 40474. Sie liegt in der Nähe der A44 und lässt sich über die Ausfahrt 29 Düsseldorf-Messe/Arena erreichen. Es stehen 20.000 Parkplätze zur Verfügung. Konzertbesucher sollen die Parkplätze P1 und P2 ansteuern, die 10 Euro pro Parkticket kosten und ungefähr 20 Laufminuten von der Arena entfernt sind. VIP-Ticket-Inhaber können den Parkplatz P7 nutzen.

Stellplätze für Fahrräder und Motorräder befinden sich neben dem Kreisverkehr (Am Staad/Arena-Straße) in unmittelbarer Nähe zur Arena.

Mit dem ÖPNV

Die U-Bahnlinie U78 fährt bis zur Haltestelle „Merkur-Spiel-Arena/Messe Nord“ von der die Arena in wenigen Minuten zu erreichen ist. Die Fahrt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zur Arena dauert etwa 15 Minuten. Nach dem Konzert fahren die Züge der Rheinbahn in verkürzten Zeitabständen ab, die Bahn hat dafür extra mehr Züge eingeplant.

Setlist

Das neue Album „Moon Music“ wird zwar erst am 4. Oktober (2024) veröffentlicht die erste Single „feelslikeimfallinginlove“ ist jedoch jetzt schon Teil des Live-Sets. Die Band hat ihre Konzerte in vier Akte unterteilt, die eine „metaphorische Reise“ darstellen sollen. Nach den Vorgruppen treten zwei Gastredner auf, die in der Regel aus dem besuchten Land stammen. Sie begrüßen die Besucher und stellen ein Video vor, das Coldplays Bemühungen um Nachhaltigkeit zeigt. Der etwa dreiminütige Film wird von Jon Hopkins‘ „Light Through the Veins“ musikalisch untermalt.

Intro

Light Through the Veins (Jon Hopkins song) (sustainability video intro)

Flying Theme (John Williams song) (from „E.T.“)

1. Akt: Planeten

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

(extended intro and outro)

The Scientist

2. Akt: Monde

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Don’t Panic

Charlie Brown

Yellow

3. Akt: Sterne/Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Aeterna

My Universe

A Sky Full of Stars

4. Akt: Home/Heimat

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove

Outro

Wetter

In Düsseldorf soll es sowohl am 21., als auch am 22. Juli bewölkten Himmel geben, ab und zu soll die Sonne jedoch rauskommen, bei minimal 25 bis maximal 33 Grad. Am 23. Juli begrüßt Düsseldorf die Coldplay-Fans mit abgekühlteren Temperaturen von maximal 21 Grad.