Coldplay-Konzert in London: Kiss-Cam sorgt für romantischen Heiratsantrag

Bei einem Gig in der britischen Hauptstadt sorgte Chris Martin diesmal für freudige statt verwunderte Gesichter.

Am 16. Juli ging ein Kiss-Cam-Moment bei einem Coldplay-Konzert um die Welt: Chris Martin deckte dabei ungewollt eine Affäre zwischen dem Astronomer-CEO Andy Byron und seiner Personalchefin Kristin Cabot auf und der Clip ging viral. Bei einer Show am vergangenen Freitag (22. August) im Londoner Wembley-Stadion konnte der Coldplay-Frontmann nun seinen „Fehler“ auf charmante Weise wieder gutmachen.

Coldplay-Fan macht Antrag via Kiss-Cam im Wembley-Stadion

Ein Fan hielt bei dem Gig ein Schild in die Kiss-Cam, auf dem ein Pfeil nach unten und die Worte „Ich möchte ihr einen Antrag machen“ zu sehen waren – ein Hinweis darauf, dass er die Frau vor sich gerne fragen wollte, ob sie seine Ehefrau werden wolle. Bevor Coldplay bei dem Heiratsantrag einen erneuten Fauxpas riskierten, stellte Chris Martin dem Paar vorsichtig einige Fragen: „Ist sie deine Partnerin? Seid ihr Cousins, Geschwister oder irgendwas Seltsames? Seid ihr echte Menschen oder KI?“ Das Publikum lachte über die Scherz des Sängers.

Kurz darauf ging der Fan vor seiner Auserwählten auf die Knie – und sie sagte Ja.

Der romantische Kiss-Cam-M0ment beim Coldplay-Konzert:

Kiss-Cam-Skandal bei Coldplay sorgt weiter für Gesprächsstoff

Nach dem Skandal wurden Stimmen laut, die hinterfragten, wie zeitgemäß es noch sei, das Publikum auf einer so großen Leinwand zu zeigen. Bei ihrem Gig im englischen Hull erklärten Coldplay zuletzt, warum sie weiterhin an der Kiss-Cam festhalten würden: „Wir machen das schon eine ganze Weile, und das ist das einzige Mal, dass es aus dem Ruder gelaufen ist.“

„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus“, fügte Chris Martin hinzu. Man wolle mit der Kiss-Cam weitermachen, da so einige Fans direkt erreicht werden könnten. Die Kameras würden das Publikum in die Show einbinden und gleichzeitig für besondere Momente sorgen. Dass der Plan aufgeht, zeigt der Heiratsantrag beim Konzert von Coldplay in London.

Chris Martin reagiert mit Humor auf Kiss-Cam-Affäre

Bei einem Konzert in Madison, Wisconsin, dem ersten Auftritt seit dem viralen Kiss-Cam-Augenblick, kündigte Martin den „Jumbotron Song“ bereits mit einem Augenzwinkern an – jener Song, der das berühmt-berüchtigte Ereignis ausgelöst hatte.

„Wir möchten einige von euch im Publikum begrüßen“, sagte der Coldplay-Frontmann vor der Menge im Camp Randall Stadium. „Und zwar werden wir unsere Kameras verwenden. Und ein paar von euch auf die große Leinwand bringen.“ Dann witzelte er: „Wenn ihr also euer Make-up noch nicht gemacht habt, macht es jetzt.“