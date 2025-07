Coldplay decken Affäre von Tech-CEO mit Kiss-Cam auf

Bei einem Coldplay-Konzert im Gillette Stadium in Boston sorgte ein kurzer Moment für Aufsehen: Die sogenannte „Kiss-Cam“ zeigte einen Mann und eine Frau in inniger Umarmung. Was auf Konzerten meist für Applaus sorgt, entwickelte sich in diesem Fall zu einem öffentlichen Problem – vor allem für die Beteiligten.

Coldplay decken zufällig eine Affäre auf

Zu sehen sind Andy Byron, CEO des US-Softwareunternehmens Astronomer, und Kristin Cabot, Chief People Officer desselben Unternehmens. Beide sind verheiratet. Allerdings nicht miteinander. Als die Kamera sie einfängt, reagieren beide sichtlich überrumpelt: Byron weicht der Kamera aus, Cabot verdeckt ihr Gesicht. Kurz darauf kommentiert Chris Martin, Sänger von Coldplay, den Moment mit den Worten: „Oh, schaut euch die beiden an … Entweder haben sie eine Affäre – oder sie sind sehr schüchtern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Video geht viral

Das Video verbreitet sich seitdem viral. Zahlreiche Beiträge auf Reddit und Berichte, u.a. von der britischen Boulevardzeitung „The Sun“, legen nahe, dass Byron und Cabot tatsächlich eine außereheliche Beziehung geführt haben sollen. Dass beide in führenden Rollen beim selben Unternehmen arbeiten, macht den Vorfall nicht nur privat, sondern auch beruflich brisant.

So reagiert das Netz

In den sozialen Netzwerken wird der Zwischenfall währenddessen intensiv diskutiert. Neben Spott und Witz wird auch Kritik laut. Bei vielen trifft die Aktion auf Unverständnis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Stille von allen Seiten

Byron ist seit Juli 2023 CEO von Astronomer, Cabot kam im November desselben Jahres dazu. Beide äußerten sich damals öffentlich positiv über die Zusammenarbeit. Was den Vorfall betrifft, ist es jedoch bisher still: Weder das Unternehmen noch die betroffenen Personen haben sich zu den Vorkommnissen geäußert. Ein angebliches Statement von Andy Byron, das im Netz kursiert, ist nur ein Fake.