Coldplay: Live-EP, Konzertfilm & neuer Galantis-Remix vom BTS-Feature „My Universe“

Jonny Buckland, Will Champion, Chris Martin und Guy Berryman Coldplay live am 23. Oktober 2021 im Hollywood Bowl in Los Angeles

Der anhaltende Erfolg von Coldplay bricht nicht ab. Ihre Single „My Universe“ spielt seit Wochen in diversen Charts weltweit ganz oben mit – was unter anderem an der Band liegen könnte, mit der sie den Song aufgenommen haben: Für „My Universe“ haben Chris Martin und Co. sich mit der beispiellos erfolgreichen K-Pop-Band BTS zusammengetan. Die wurde zuletzt von BTS-Mitglied Suga selbst geremixt. Das Ergebnis war „zum Kotzen“ – zumindest, wenn man sich zu lange den bunt visualisierten LSD-Clip dazu ansah.

Nun gibt es einen weiteren Remix von „My Universe“: Das schwedische DJ-Duo Galantis hat sich des Tracks angenommen beziehungsweise annehmen dürfen. Mitglied Christian Karlsson ist entsprechend voll des Lobes: „Unseren Dreh in den Track zu bringen, war ein Nervenkitzel“, sagt er, „und ein absoluter ‚Bucket List‘-Moment für uns, mit zwei derart legendären Bands arbeiten zu dürfen.

Hört die Galantis-Version von „My Universe“ hier im Stream:

Live-EP im Stream, Konzertfilm in Planung

Coldplay sind aber auch außerhalb des Studios weiterhin umtriebig: Am 22. Oktober spielten sie die Eröffnungsshow in der neuen Climate Pledge Arena in Seattle. Das Konzert wurde live auf Amazon im Stream übertragen. Eine Digital-EP namens „Live From Climate Pledge Arena“ mit vier Songs des Abends ist nun exklusiv auf Amazon Music im Stream zu hören. Der komplette Konzertfilm soll vom 12. November 2021 an auf Amazon Prime Video im Stream zu sehen sein.

Coldplays neues Album MUSIC OF THE SPHERES ist am 15. Oktober 2021 erschienen. Linus Volkmann war sich für den Musikexpress nicht zu schade, eine Track-by-Track-Besprechung der Platte zu liefern.

