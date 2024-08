Coldplay live in München: Tickets, Anfahrt, Support, Wetter

Am 15., 17. und 18. August spielen Coldplay im Münchner Olympiastadion. Alle Infos zu den Konzerten gibt es hier.

Coldplay sind aktuell mit ihrer „Music Of The Spheres“-Tour unterwegs. Im Rahmen der Europa-Termine spielen sie inklusive eines Zusatztermine nun drei Shows in München. Nach drei Konzerten in Düsseldorf Ende Juli sind es in diesem Jahr die einzigen Termine in Deutschland.

Tickets

Alle drei Konzerte sind seit Langem ausverkauft. Auch über das offizielle Eventim-Fansale-Portal gibt es aktuell keine wieder verfügbar gewordenen Restposten-Karten. Ursprünglich kosteten die Tickets zwischen 80 und 180 Euro.

Anfahrt und Parken

Am besten ist der Olympiapark und damit das Stadion mit der U-Bahn-Linie U3 und der Haltestelle „Olympiazentrum“ zu erreichen. Von dort sind es rund zehn Minuten Fußweg. Außerdem halten die Tramlinien 20 und 21 am „Olympiapark West“ sowie die Tram 27 sowie die Busse 173, 177 und 178 am „Petuelring“. Der Bus 173 hält außerdem am „Olympiazentrum“ sowie am „Olympia-Eissportzentrum“. Der Bus 144 bietet die Haltestellen „Spiridon-Louis-Ring“, „Olympiasee“ und „Olympiaberg“. Von all diesen Haltestellen aus läuft man noch ein Stück durch den Park. Wer mit der S-Bahn kommt, steigt am geschicktesten in die U3 um: Von der S1 kommend an der Haltestelle „Moosach“, von der S8 aus am „Marienplatz“.

Wie bei allen Großveranstaltungen ist die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann das Parkdeck am Olympiaturm oder die Parkharfe hinter dem Stadion nutzen. In letzterer kann man sich vorab einen Parkplatz reservieren. Beide Parkplatze sind allerdings kostenpflichtig. Die Parkharfe kostet acht Euro am Tag, das Parkdeck kommt auf einen Tagestarif von 15 Euro.

Support

Coldplay sind mit einem umfangreichen Vorprogramm auf Tour. In München spielt zunächst die Berliner Musikerin Wilhelmine. Danach tritt außerdem die US-amerikanische Singer-Songwriterin Maggie Rogers auf, deren prominenter Fan Pharrell Williams ihr zu Aufschwung verhalf. Der Einlass ist für 16:30 Uhr angesetzt, ab 18:30 Uhr soll es Musik geben.

Setlist

Das Tourprogramm ist in vier Akte eingeteilt, betitelt mit „Planets“, „Moons“, „Stars“ und „Home“. Vier bis sieben Songs spielen Coldplay pro Show-Teil, stellenweise stehen sie dafür auf zusätzlichen, kleineren Bühnen. Insgesamt sieht die Setlist aus wie folgt:

1. Higher Power

2. Adventure Of A Lifetime

3. Paradise

4. The Scientist

5. Viva La Vida

6. Hymn For The Weekend

7. Everglow

8. Charlie Brown

9. Yellow

10. Human Heart

11. People Of The Pride

12. Clocks

13. Infinity Sign

14. Something Just Like This

15. My Universe

16. A Sky Full Of Stars

17. Sparks

18. The Jumbotron Song

19. Fix You

20. Good Feelings

21. Feelslikeimfallinginlove

Wetter

Natürlich liegen die Konzerttermine noch in der Ferne – an den Wettervoraussagen kann sich also noch etwas ändern. Aktuell jedoch sieht das Wetter für die beiden Termine am Donnerstag und Samstag gut aus: 25 Grad, leicht bewölkt, kein Regen. Am Sonntag soll es kühler sein, außerdem liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 15 Prozent. Da das Olympiastadion offen ist, sollten Fans sich also Regenjacken mitnehmen, an den anderen beiden Tagen sollte darauf geachtet werden, genügend zu trinken.