Der Sky war an diesem Abend allerdings nicht nur full of stars, sondern auch full of rain – denn wie einige Videos eindrücklich zeigen, spielte die Band im strömenden Regen. Die Fans zeigten sich von einem Set mit Hits wie „Viva La Vida“, „Yellow“, „Fix You“, „Clocks“ sowie „A Sky Full Of Stars“ (das die Band zweimal anfing) begeistert, auch neuere Stücke durften nicht fehlen.

Coldplay in Düsseldorf: eine Albumstatistik

Am stärksten vertreten war das Album „Music of the Spheres“ mit 5 Liedern. Das Album „A Head Full of Dreams“ war mit 3 Liedern dabei. „A Rush of Blood to the Head“ und „Mylo Xyloto“ waren jeweils mit 2 Liedern in der Setlist enthalten. Die Alben „Ghost Stories“, „X&Y“, „Parachutes“ und „Viva la Vida or Death and All His Friends“ waren jeweils mit einem Lied vertreten. Außerdem gab es ein mit dem Chainsmokers-Song Something „Just Like This“ auch ein Cover.

Fotos und Videos vom Auftritt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren