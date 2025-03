Nick Cave verträgt sich mit den Red Hot Chili Peppers

Von Nick Cave gibt es angeblich eine Aussage über die Red Hot Chili Peppers aus dem Jahr 2004, die ihn bis heute verfolgt. Seine Worte waren damals wohl: „Ich stehe immer in der Nähe der Stereoanlage und frage: ‚Was zum Teufel ist das für ein Schrott?‘ Und die Antwort ist immer die Red Hot Chili Peppers.“

Jetzt redet er darüber in seinem Blog „The Red Hand Files“ und es steht fest: Cave hat das damals wirklich gesagt. Er hatte jedoch genug Zeit, um über seine Worte nachzudenken, und schreibt nun: „Vor etwa 25 Jahren machte ich eine unbedachte und etwas lieblose Bemerkung über die Red Hot Chili Peppers. Es war nicht böse gemeint, es war nur die Art von unausstehlichen Dingen, die ich damals sagte, um die Leute zu ärgern.“

Er fährt fort: „Ich war ein Unruhestifter. Ein Unruhestifter, der sich in der Rolle des gesellschaftlichen Störenfrieds am wohlsten fühlte.“ Cave zufolge wäre das vielleicht auch ein „australischer Charakterzug unter den Menschen seiner Generation“. Viel interessanter als seine eigene Aussage findet der 67-Jährige jedoch die Antwort von Flea, dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers.

Die Liebe ist zum Glück größer

2006 erklärte Flea nämlich auf der Website seiner Band: „Für eine Sekunde hat das meine Gefühle verletzt, weil ich Nick Cave liebe. Ich habe alle seine Platten. Es ist mir egal, ob Nick Cave meine Band hasst, denn seine Musik bedeutet mir alles, weil er einer meiner Lieblingssongwriter und -sänger und -musiker aller Zeiten ist. Ich liebe alle Inkarnationen der Bad Seeds, aber es hat meine Gefühle nur für eine Sekunde verletzt, weil meine Liebe größer ist als der ganze Scheiß, und wenn er denkt, dass meine Band lahm ist, ist das okay.“

In seinem Statement geht Cave nun auf Fleas Antwort ein und sagt dazu: „Flea drückte aus, wie verletzt er sich durch meine Bemerkung fühlte, sagte aber auch sehr ausführlich, dass er meine Musik trotzdem liebe.“ Er scheint also eigentlich auch ein Fan zu sein. Cave erinnert sich an Momente bei verschiedenen Festivals, bei denen er Flea hinter der Bühne sah und sich dachte, dass er eine Präsenz hatte, die sich „echt und seltsam berührend anfühlte“.

Versöhnung mit gemeinsamem Song

Mittlerweile scheint also alles zwischen den beiden ausgesprochen zu sein und es gibt sogar musikalische Zusammenarbeit. Cave hat wohl in Fleas bevorstehendem Trompeten-Album zu einem Song beigetragen. Der Australier beschreibt den Track als „wunderschönes Gespräch zwischen Fleas Trompete und meiner Stimme, voller Sehnsucht und Liebe, der Song transzendiert seine einzelnen Teile und wird zu einem sich langsam entwickelnden kosmischen Tanz, in Form einer Versöhnung und einer Entschuldigung.“

Wann die Trompeten-Platte von Flea erscheinen wird, ist bisher noch nicht offiziell kommuniziert worden.