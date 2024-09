Jane’s Addiction veröffentlicht neue Single „True Love“ inmitten Trennungsgerüchte

Ganz ohne vorherige Ankündigung folgt der Song, nur wenige Tage nach dem Streit zwischen Perry Farrell und Dave Navarro.

Neue Schlagzeilen rund um Jane’s Addiction. Diesmal aber ausnahmsweise Gute. Eine neue Single inmitten des Chaos.

Die originale Besetzung der Band, die sich nach 14 Jahren wiedervereinigte und nach 34 Jahren erstmals wieder zusammen Musik veröffentlichte, schien kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Albums zu stehen. Doch all diese Pläne könnten nun durch eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Perry Farrell und Dave Navarro auf der Bühne in Boston gefährdet sein.

Der Vorfall, der in einem Streit endete, führte zur Absage der Reunion-Tour – und zu Forderungen, dass Farrell sich einer Behandlung unterzieht.

Den Song „True Love“ spielte das Quartett seit über einem Jahr live. Veröffentlicht wurde die ruhige und beinahe feierliche Ballade jetzt aber ohne vorherige Ankündigung. Der Song folgt auf „Imminent Redemption“, der Comeback-Single.

Dave Navarro entschuldigt sich bei Vorbands nach Tour-Chaos

Nur wenige Tage nach dem Vorfall und der Absage ihrer Reunion-Tour wandte sich Dave Navarro mit einer Entschuldigung an die Eröffnungsbands des Tour-Programms: Love & Rockets und Crawlers. „Ich möchte mich persönlich bei Love & Rockets und Crawlers sowie deren Teams für das schreckliche Ende der Tour entschuldigen“, schrieb der 57-Jährige in seiner Instagram-Story.

Love & Rockets, 1985 gegründet, bestätigten ebenfalls, dass sie die restlichen Termine der Tour nicht spielen können und kündigten an, dass Informationen zu Rückerstattungen bald folgen würden.

Reue nach dem Bühnenausraster

Auch Perry Farrell entschuldigte sich bei seinen Kollegen und Fans für sein Verhalten. „Es war ein unglaublich schwieriges Wochenende. Nachdem ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, ist es nur richtig, mich bei meinen Bandkollegen, besonders Dave Navarro, sowie bei den Fans, der Familie und den Freunden für mein Verhalten während des Konzerts am Freitag zu entschuldigen“, erklärte der 65-Jährige.

Seine Frau, Etty Lau Farrell versuchte, den Vorfall zu kontextualisieren und erklärte, dass ihr Mann aufgrund von Tinnitus und einer schmerzenden Kehle frustriert war. Sie berichtete, dass es zu einem weiteren körperlichen Vorfall kam, bei dem Bassist Eric Avery den Sänger in eine Art Kopf-Umarmung nahm und ihm mehrfach in den Bauch schlug.

Zwischen Whitman und Ungewissheit: Jane’s Addiction am Scheideweg

Inmitten all dieser Turbulenzen hat Dave Navarro den Gedichtband „Leaves of Grass“ von Walt Whitman rezitiert und Parallelen zur aktuellen Situation gezogen. Er stellte fest, dass es manchmal einfacher sei, den Verlust zu akzeptieren und aus der Trauer zu lernen, anstatt sich in einem Zustand der Unzufriedenheit zu verharren.

Die Zukunft von Jane’s Addiction steht damit auf der Kippe. Die Band hatte erst kürzlich eine Wiedervereinigungstour gestartet. Doch angesichts der aktuellen Probleme ist unklar, ob und wann weitere Musik veröffentlicht wird oder ob die geplante Tour fortgesetzt wird.