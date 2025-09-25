Comedyserie „Fleischwolf“ glänzt mit Gesichtern des Deutschrap

Die 40 besten Platten des Deutschrap – die komplette Liste

SSIO, Maxwell, Ski Aggu, Alligatoah und mehr sind in der neuen Comedy-Serie „Fleischwolf“ zu sehen.

Bissige Komödie mit bekannten Gesichtern der Deutschrap-Szene – das verspricht die Comedy-Serie „Fleischwolf“, die am 27. September in der ARD-Mediathek und auf YouTube anläuft. Mit dabei: SSIO, Maxwell, Ski Aggu, Alligatoah, Felix Lobrecht und viele mehr.

„Finanziert durch Ihre Zwangsgebühren“

„Das ist noch echte Comedy“, sagt „Fleischwolf“ über sich selbst. „Zino und Filatow wollen ganz nach oben – und zwar als Entertainer.“ Mit ihrer Serie „Fleischwolf“ stellen die beiden „die sehr steife deutsche Unterhaltungsbranche auf den Kopf“, heißt es. „Tabubrüche, Skandale, dubiose Geschäftsleute und der Fame ihrer Weggefährten sollen ihnen den Weg zu ihrem Ziel freimachen. Filatow & Zino erzählen aus ihrer Welt, eigenwilligem Humor und skurrilem Wahnsinn.“

Seit dem 22. September ist der Trailer der Serie veröffentlicht, der die Serie humorvoll übertitelt mit den Worten: „Finanziert durch Ihre Zwangsgebühren“.

Hier den Trailer von „Fleischwolf“ anschauen

Wer noch dabei ist

„Fleischwolf“ ist ein Angebot von Funk und wird von BANK®️ produziert. Außerdem zu sehen sind in der Serie Gastauftritte von LX, Nizi19, Yuyu19, JannikTheGiant, Louis Klamroth, Carmen Goglin, Mo Douai, Flaschko, Kinan Al, Crackingchris, Marli, Markus Kavka, Almani und Haki von AOB und Daniel Beuthner.

Mit dabei sind zudem Yunus Emre, Heikos Welt, Fabi Rommel, Lazzo, Kim is in a Mood, Hakan Abi, Vincent Wiemer, Nima Armani, Laura Larsson, Mo Chahrour, Kida Ramadan, Alina Levshin, Uwe Preuss, Luisa Gaffron, Langston Uibel, Big Toe, und NNOC.