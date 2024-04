Spotify kündigt für „All Ears“-Podcastkonferenz Felix Lobrecht an

Auch neu bestätigt: Michael Barbaro, Susan Burton, Ariana Baborie, Paulina Krasa und Laura Wohlers.

Spotify veranstaltet am 18. April erneut in den Berliner Wilhelm-Hallen die „All Ears“-Konferenz, bei der Persönlichkeiten der Podcast-Industrie mit Besucher:innen in Talks ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen, aber auch über aktuelle Trends und Herausforderungen diskutieren und die Zeit miteinander zum Netzwerken nutzen.

Bereits angekündigt wurden für Panels Luisa Neubauer, Khesrau Behroz, Paul Ronzheimer, Laura Abla, Ceddo, Laura Larsson und Simon Dömer, Elena Gruschka, Nilz Bokelberg, Salwa Houmsi, Maria Lorenz-Bokelberg, Konstantin Seidenstücker und mehr.

Nun neu dabei: „Gemischtes Hack“-Podcaster Felix Lobrecht, „The Daily“-Host Michael Barbaro, „The Retrievals“-Co-Produzentin Susan Burton, Leonie Bartsch von „Mord auf Ex“, „Endlich normale Leute“-Podcasterin Ariana Baborie und Paulina Krasa sowie Laura Wohlers vom „Mordlust“-Podcast.

Hier gibt es weitere Gäst:inneninfos, Zeitpläne und Tickets für die Veranstaltung (ab 299 Euro).