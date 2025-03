Tracy Morgan: Medizinischer Notfall bei Basketballspiel

Will Smith: Comedy-Serie „This Joka“ kehrt nicht zum Streaminganbieter Roku zurück

Tracy Morgan hatte einen medizinischen Notfall während des Basketballspiels der New York Knicks und der Miami Heat am 17. März. Der Komiker und Schauspieler saß auf einem Platz direkt am Spielfeld, bis es ihm sichtlich schlecht ging und die Partie aufgrund dessen für zehn Minuten unterbrochen werden musste.

Er übergab sich, konnte wohl nicht mehr alleine aufstehen

Berichten und Videos zufolge übergab sich Morgan auf das Spielfeld, blutete aus der Nase und hatte offenbar Probleme, eigenständig aufzustehen. Sicherheitskräfte und medizinisches Personal eilten zu ihm und brachten ihn schließlich in einem Rollstuhl aus der Arena im Madison Square Garden.

Das Spiel wurde erst danach fortgesetzt und die Knicks gewannen 116 zu 95 gegen das Team aus Miami.

Bereits bekannte gesundheitliche Probleme

Tracy Morgan ist vor allem aus der Fernsehsendung „Saturday Night Live“ bekannt, spielte aber auch in der US-Sitcom „30 Rock“ und der Komödie „Sterben will gelernt sein“ mit. Als gebürtiger New Yorker war er natürlich beim Spiel, um die Knicks, das Basketballteam seiner Stadt, zu unterstützen.

Im Laufe seines Lebens hatte der 56-Jährige bereits mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2010 unterzog er sich einer Nierentransplantation. Im Juni 2014 überlebte er einen schweren Autounfall, wodurch er für zwei Wochen im Koma lag. Nach dem Unfall saß er fünf Monate lang im Rollstuhl und musste Sprechen und Laufen neu lernen. Zusätzlich wurde öffentlich gemacht, dass er an Diabetes leidet.

Ob der Zwischenfall beim Spiel mit seinen bereits bekannten gesundheitlichen Problemen zusammenhängt oder nicht, ist noch unklar. „People“ habe den Vertretern von Morgan wohl eine Anfrage geschickt, auf die noch keine Reaktion folgte.