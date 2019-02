„Conversations“-Tour: Nick Cave kündigt Abende mit „Gesprächen und Musik“ an

Nick Cave hat eine neue Tour angekündigt, bei der es sich jedoch nicht um eine „gewöhnliche“ Konzertreise handelt wird. Unter dem Namen „Conversations with Nick Cave – An Evening of Talk and Music“ will Cave genau das anbieten, was der Titel verspricht: In vergleichsweise kleinen Venues will Cave sich auf die Bühen setzen, Fragen aus dem Publikum beantworten und dabei eigene Songs am Flügel singen.

„I thought that a direct conversation with the audience might be valuable – in the recent live shows we have all shown a kind of willingness to open up” , sagt der Künstler, der ohnehin für seine Live-Interaktion mit seinem Publikum bekannt ist. Erprobt ist dieses Konzept bereits: In Australien und Neuseeland waren Caves Gesprächsabende komplett ausverkauft – und in Deutschland werden sie es auch sein.

„CONVERSATIONS WITH NICK CAVE – An Evening of Talk and Music“ – die Deutschlandtermine im Überblick:

Tickets gibt es ab Donnerstag, den 21. Februar, 10 Uhr ab 68,00 Euro zzgl. Gebühren auf nickcave.com und eventim.de

Kooperation

Das neue Album von Nick Cave & The Bad Seeds soll derweil „fast fertig“ sein und entsprechend wohl in diesem Jahr erscheinen. Das aktuelle Album SKELETON TREE von Nick Cave & The Bad Seeds erschien 2016. In der dazugehörigen ME-Rezension heißt es darüber: „Es scheint so, als wäre die Künstlerpersona Cave in seiner Musik noch nie so nah an dem Menschen Cave gewesen und dafür mussten die Zöpfe der Vergangenheit abgeschnitten werden.” Auf dem Album verarbeitete Nick Cave den Tod seines Sohnes Arthur. Der damals 15-Jährige starb ein Jahr zuvor nach einem Klippensturz.