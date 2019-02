Nick Cave antwortet auf den Brief einens 10-jährigen Fans und inspiriert ihn dazu, erstaunliche Dinge zu tun

In seiner Jugend hat wohl jeder Mensch musikalische Vorbilder. Vorbild des zehnjährigen Ptolemy ist Musiker Nick Cave. In Caves Forum The Red Hand Flies fragte er sein Idol, wie es den Jungen wohl beeinflussen wird, dass Caves Musik so früh in seinem Leben trat und ob er irgendwelche Tipps für ihn hätte.

Der Sänger reagierte auf Ptolemys Nachricht mit einem langen Brief, der den Titel „Bevor ich das geheime Wissen erhielt“ trägt. Darin erzählt Cave, dass auch er damals Musik gehört habe, die niemand sonst in seinem Alter gehört hat: „Soweit ich das beurteilen kann, haben sie alle absolute Scheiße gehört“, so Cave.

Cave behauptete außerdem, in Ptolemys Alter die Musik der Bad Seeds zu hören, sei wie eine geheime Superkraft zu haben. Er selbst hatte dieses geheime Wissen ebenfalls und trug es in die Middleschool, wo er Freunde fand, die dieselbe Musik hörten wie er. Sie gründeten eine Band und gaben das geheime Wissen weiter an die Welt.

In seinem Brief gibt Cave Ptolemy den Tipp, dass er sich von diesem Wissen inspirieren lassen soll, um erstaunliche Dinge zu vollbringen: „A boy full of inspiration with a warrior’s name! The world is waiting for you. Blow ‘em away, kid.“

Nick Cave geht in seinem Brief nicht nur auf die Frage des Jungen ein, sondern erinnert sich sogar daran, dass er ihn bereits im Januar 2017 bei einer Gesprächsrunde im tasmanischen Hobart getroffen habe und er ihm diese Frage schon damals gestellt hatte. „Ich glaube ich habe deine Frage schon beantwortet, wenn du das blonde Kind warst, das auf der rechten Seite gesessen hat. Ich kann mich nicht mehr an meine Antwort erinnern, aber ich habe nach der Show noch darüber nachgedacht und mir damals gewünscht, deine Frage besser beantwortet zu haben.“

Im Mai kommt Nick Cave nach Deutschland für drei exklusive Gesprächsabende unter dem Titel „Conversations with Nick Cave – An Evening of Talk and Music“. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag.

Ein neues Album von Nick Cave & The Bad Seeds soll außerdem in diesem Jahr erscheinen, es sei „fast fertig“.