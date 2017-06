Cro veröffentlicht die neue Single „Unendlichkeit“ und kündigt sein Album „FAKE YOU.“ an

Cro ist wieder in der Spur. Nachdem sein Filmprojekt „Unsere Zeit ist jetzt“, das er gemeinsam mit Til Schweiger startete, zum Flop wurde, konzentriert sich der Rapper wieder auf sein Kerngeschäft. Und am heutigen Freitag hat Cro nun die zweite Single aus seinem kommenden Album FAKE YOU. veröffentlicht. „Unendlichkeit“ heißt der Song, der ab sofort überall digital erhältlich ist, aber auch schon auf den gängigen Streaming-Diensten abrufbar ist. Ein Video soll zeitnah folgen.

FAKE YOU., das dritte Studioalbum des Rappers, das nervigerweise wirklich mit einem Punkt geschrieben wird, erscheint am 8. September 2017. Die erste Single-Auskopplung hieß „Baum“ und erschien mitsamt Video vor einigen Tagen. Hier könnt Ihr Euch den Song anhören: