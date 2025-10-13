Luxusautos im Deutschrap: Wer fährt die krassesten Karren?

Kendrick Lamar zwischen Genie und Demut: Der King of Rap im ME-Helden-Feature

Dass es im HipHop viel um Statussymbole geht, ist nichts Neues. Neben Luxusuhren und Villen gehören auch Autos dazu. Schicke, oft protzige Wagen haben dort inzwischen eine feste Tradition. Seit dem Aufkommen der Subkultur demonstrieren Rapper:innen ihren Erfolg und Status mit Luxuslimousinen, hochwertigen SUVs oder Sportwagen. Spätestens seit Deutschrapper PA Sports seiner Frau Luna eine von Brabus umgebaute G-Klasse schenkte und damit unbeabsichtigt einen Streit auf Instagram auslöste, ist klar: Autos bedeuten in der Szene mehr als bloßen Status – sie sind Ausdruck von Identität.

„Started from the bottom, now we’re here“ manifestiert sich in Autolack, Felgen und PS. Wir haben uns gefragt, welche vierrädrigen Wertstücke Deutschlands Rapper:innen in ihren Garagen stehen haben. Hier geht es zum Check.

1. Reezy

Reezy hat eine Zusammenarbeit mit Porsche – und besitzt auch mehrere Modelle. Zuletzt veranstaltete er ein Event mit der Automarke bei der IAA-Messe in München. Dort zeigte Reezy sich unter anderem mit einem 911 Turbo Cabriolet und einem 911 Carrera GTS Cabriolet. Am häufigsten wird er jedoch in seinem Maybach gesichtet – sehr zur Freude seiner Fans. Im September vergangenen Jahres sah man ihn etwa mit seinem Mercedes-Maybach durch Frankfurt fahren.

2. Luciano

Luciano gönnt sich gleich mehrere Fahrzeuge. Besonders angetan haben es ihm Luxus-SUVs wie ein matt-schwarzer Cadillac Escalade, ein Rolls-Royce Cullinan und ein Bentley Bentayga sowie ein maßgefertigter ABT RSQ8 1 of 1 mit 800 PS. In seinem Fuhrpark finden sich außerdem ein Porsche 911 GT3 (rund 200.000 Euro) und eine Mercedes S-Klasse.

3. Shirin David

Als eine der bekanntesten Frauen im Deutschrap mag es Shirin David extravagant. Sie fährt unter anderem einen eigens für sie angefertigten Brabus 600 in Peach-Pink auf Basis eines Range Rovers, eine Mercedes G-Klasse und einen Rolls-Royce Wraith.

4. Gzuz

Kaum ein Fahrzeug ist so ikonisch wie Gzuz’ CL500. Der Rapper kaufte sich mit dem pinkfarbenen Mercedes sein erstes Auto überhaupt. Der Wagen ist sein ganzer Stolz – 2015 widmete Gzuz ihm sogar seine erste Single „CL500“. Obwohl er inzwischen weitere Luxuskarossen besitzt, darunter einen Porsche und eine G-Klasse, bleibt der pinke Mercedes sein Lieblingsauto.

5. Samra

Er hegt eine echte Vorliebe zu Oldtimern. Während viele andere Rapper:innen auf die neuesten Modelle setzen, schwärmt Samra für Klassiker früherer Jahrzehnte – insbesondere für seinen 250 SL Pagode, ein Mercedes-Modell, das vor rund 60 Jahren vom Band lief. Es wurde zwischen 1966 und 1967 produziert und gilt heute als absoluter Klassiker. Seinen Lamborghini Urus fährt er dennoch ebenfalls gerne.

6. PA Sports

Sein neuester Besitz dürfte mittlerweile niemandem mehr entgangen sein: PA Sports erwarb die Mercedes Brabus G-Klasse des YouTubers JP Performance als Überraschung für seine Frau Luna. Der Selfmade-Multimillionär besitzt jedoch noch weitere Fahrzeuge, darunter einen Lamborghini Huracán in der EVO Spyder-Edition und einen BMW 7 Series M von 2023.

7. Loredana

Bei Loredana steht Luxus an erster Stelle. Die 29-Jährige besitzt nicht nur eine Villa in der Schweiz und eine weitere im Kosovo, sondern auch jeweils einen Cadillac für ihre Anwesen. Seit 2023 fährt sie zudem einen Ferrari F8 Spider.

8. Kontra K

Für Kontra K ist Erfolg kein Glück – und auch nicht das Zurschaustellen teurer Autos. Bis Anfang 2025 sah man ihn lediglich gelegentlich vor Sportwagen wie einem Dodge Challenger oder einem Ferrari 458. Im Februar 2025 stieg der Rapper jedoch in die Abt-Familie ein und kaufte sich einen der limitierten Highperformance-Sportwagen von Audi, den ABT RS6 Legacy.

Honorable Mention: Cro

Cro spielt in Sachen PS-getriebener Statussymbole die Rolle des entspannten Gegenpols. Sein Instagram-Profil ist frei von typischen Luxuskarren – stattdessen verbringt Cro Zeit auf Bali, fährt Scooter statt Porsche und wohnt (natürlich) in seiner eigenen Luxusvilla.