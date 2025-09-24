d4vd: Ermittler durchsuchen Villa des Managers nach Blutspuren

d4vd: Leiche in einem auf ihn zugelassenen Auto gefunden

Hollywood-Haus mit Überwachungskameras im Fokus der Polizei – Ermittlungen im Fall Celeste Rivas intensivieren sich

Die Polizei hat im Zusammenhang mit den Mordermittlungen um Celeste Rivas ein Haus durchsucht, das an dv4ds Manager vermietet ist und in dem wohl auch d4vd selbst wohnte. Die Villa in den Hollywood Hills ist wohl derart mit Sicherheitskameras ausgestattet, dass keine:r ungesehen das Grundstück betreten oder verlassen kann. Das ist deshalb relevant, weil die Polizei in ihren Ermittlungen zum Tod der in dem auf d4vds Namen zugelassenen Auto gefundenen 15-Jährigen das Haus als möglichen Tatort in Betracht zieht.

Villa in Hollywood Hills im Zentrum der Ermittlungen

Wie „TMZ“ vom Hausbesitzer Malden Trifunovic in Erfahrung bringen konnte, ist das Anwesen an allen Eingängen, im Hinterhof und auf der Straßenseite mit Kameras ausgestattet, die jede Bewegung aufzeichnen. Das Haus, das wohl an Josh Marshall, d4vds Manager, vermietet ist, liegt nicht weit vom Fundort der Leiche entfernt. Nach „TMZ“-Informationen durchsuchte es die Mordkommission des LAPD kürzlich auf Blutspuren und nahm einen Computer und mehrere Taschen mit Beweismitteln mit.

Vermieter überrascht von d4vds Anwesenheit

Dass auch d4vd wohl auf dem Grundstück lebte, war dem Vermieter nach eigenen Angaben zuvor nicht bewusst. Dieser sagte auch, er wisse nicht, ob das Opfer Celeste Rivas jemals dort gewesen sei.

Überwachungsvideos sollen Polizei vorliegen

Der Hausbesitzer hat nach eigenen Angaben keinen Zugang zu den Kameraaufzeichnungen, da seine Mieter:innen einen eigenen Login bei der zuständigen Sicherheitsfirma hätten. Er sagte gegenüber „TMZ“, er sei von der Polizei nicht informiert worden, ob sie das Videomaterial erhalten habe, dass er aber keinen Grund sehe, warum die Polizei keinen Zugriff haben sollte.

d4vd sagt Konzerte und Auftritt im Grammy Museum ab

Der 20-jährige Musiker hat inzwischen seine laufende Tournee abgesagt. Die beiden noch ausstehenden Konzerte in San Francisco und Los Angeles sind ersatzlos gestrichen. Auch die Ankündigung eines Auftritts im Grammy Museum am 24. September ist nicht mehr auf der Website zu finden. Zudem ist der Ticketverkauf für seine Konzerte in Europa nicht mehr zugänglich.

Hintergrund: Fund der Leiche von Celeste Rivas

Am 8. September hatte das LAPD eine zerstückelte und stark verweste Leiche in einem Tesla auf einem Abschlepphof in Hollywood gefunden. Sie wurde später als die 15-jährige Celeste Rivas identifiziert. Das Auto war auf David Anthony Burke, wie d4vd bürgerlich heißt, zugelassen.

Celeste Rivas: Vermisst seit über einem Jahr

Celeste Rivas war Medienberichten zufolge zuvor über ein Jahr verschwunden. Sie wurde am 5. April 2024 zuletzt in Lake Elsinore in Kalifornien gesehen und danach als vermisst gemeldet. Im Gespräch mit „TMZ“ sagte Rivas’ Mutter, sie habe die Entdeckung des Tesla direkt für verdächtig gehalten, da der Freund ihrer Tochter angeblich David geheißen habe.

d4vd hat zudem ein Tattoo mit den Buchstaben „Shhh“ auf einem Finger – genau wie Celeste Rivas. Das Tattoo ist allerdings unter Prominenten und Musikbegeisterten sehr häufig.