d4vd hat dasselbe Tattoo wie das tote Mädchen in seinem Auto

d4vd: Leiche in einem auf ihn zugelassenen Auto gefunden

Das Tattoo gibt es häufig, wirft aber Fragen auf. Die 15-jährige Tote war vor einem Jahr verschwunden

Der US-Künstler d4vd hat ein Tattoo mit den Buchstaben „Shhh“ auf einem Finger – genau wie das Mädchen, dessen Leiche in seinem Tesla auf einem Schrottplatz in Los Angeles gefunden wurde.

Das Opfer hat die Polizei inzwischen als die 15-jährige Celeste Rivas identifiziert. Laut Behördenangaben trug sie das Tattoo auf ihrem rechten Zeigefinger, ebenso wie d4vd, wie „TMZ“ berichtete.

Opfer war über ein Jahr lang vermisst

Rivas war demnach zuvor über ein Jahr verschwunden. Sie wurde am 5. April 2025 zuletzt in Lake Elsinore in Kalifornien gesehen und danach als vermisst gemeldet. Im Gespräch mit „TMZ“ sagte Rivas’ Mutter, ihre Tochter sei seit über einem Jahr verschwunden, aber sie habe die Entdeckung des Tesla direkt für verdächtig gehalten, da der Freund ihrer Tochter angeblich David geheißen habe. „TMZ“ kontaktierte nach eigenen Angaben daraufhin die Raub- und Mordkommission der Polizei von Los Angeles und leitete zu Ermittlungszwecken die Kontaktdaten von Rivas’ Mutter weiter.

Das Tattoo ist häufig

Das Tattoo „Shhh“ auf dem Zeigefinger ist allerdings bei weitem kein seltenes Tattoo: Im Gegenteil wurde es beliebt, nachdem Popikone Rihanna es sich 2008 tätowieren ließ. Prominente wie Lindsay Lohan und Lily Allen haben ebenfalls so ein Tattoo.

„TMZ“ zufolge hat d4vd sein Tattoo voraussichtlich seit September 2024, wo es erstmals auf einem Foto zu erkennen ist. Sprecher des Künstlers wollten sich zu den Ermittlungen nicht äußern, da sie sich „nicht in die laufenden Ermittlungen einmischen wollen“.

Fund des Grauens: Zerstückelte und verweste Leiche

Am 8. September hatte das LAPD eine zerstückelte und stark verweste Leiche in einem Tesla auf einem Abschlepphof in Hollywood gefunden. Das Auto ist auf David Anthony Burke, wie d4vd mit bürgerlichen Namen heißt, zugelassen. Er soll den Tesla 2023 in Texas, konkret in Hempstead, auf seinen Namen eintragen lassen haben.

Nach Angaben der LAPD rückten Polizeibeamte an dem Tag kurz vor 12:30 Uhr zum 1000. Block der N. Mansfield Avenue aus, weil dort ein übler Geruch aus einem beschlagnahmten Fahrzeug drang. Wie „Eyewitness News“ berichtete, fand man die menschliche Überreste im Kofferraum des Tesla. Die Polizei teilte demnach mit, dass das Auto seit einigen Tagen auf dem Grundstück gestanden habe und dass die Leiche in einer Tasche verstaut gewesen sei. Die Ermittlungen dauern an und d4vd soll sich Insider:innen zufolge kooperativ zeigen, aber weiterhin auf Tour sein.