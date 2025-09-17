d4vd: Leiche in dem auf Musiker zugelassenen Auto wurde identifiziert

Die Polizei bestätigt: Im Tesla von d4vd wurde eine junge Teenagerin gefunden – Todesursache weiter unklar

Am 8. September hat das LAPD einen Leichenfund auf einem Abschlepphof in Hollywood gemacht. Anwohner:innen alarmierten die Polizei wegen eines beißenden Geruchs, der aus einem Auto drang, das auf den Namen von David Anthony Burke – besser als d4vd bekannt – zugelassen war. Zunächst konnten die Ermittelnden, aufgrund des vorangeschrittenen Verwesungsgrads der Leiche, keine genaueren Angaben zur Identität machen. Inzwischen wurde aber bestätigt, dass es sich bei der toten Person um einen weiblichen Teenager handelt. Hier mehr Infos dazu.

LAPD bestätigt Identität: Opfer ist ein junges Mädchen

In einem Bericht des Gerichtsmediziners von Los Angeles County hieß es zunächst, das Todesopfer habe welliges schwarzes Haar und eine Tätowierung auf dem rechten Zeigefinger gehabt. Nun gaben die Behörden weitere Details bekannt. So ist jetzt klar, dass es sich bei der Verstorbenen um ein Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren handelte. Die vermutete Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht.

Gegenüber dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ erklärten die Ermittlungsbehörden: „Die Verstorbene wurde identifiziert, aber die Benachrichtigung ihrer nächsten Angehörigen steht noch aus. Bevor diese nicht erfolgt ist, können keine Informationen veröffentlicht werden.“

Tesla monatelang in Hollywood unterwegs

Augenzeug:innen berichteten nach Angaben des LA-Newsportal „NBC4“, dass der Wagen mit der Leiche, ein Tesla, in den vergangenen Monaten an verschiedenen Orten gesehen worden sei. Für etwa drei Wochen vor dem Leichenfund habe der Wagen an seinem letzt-bekannten Standort in der Bluebird Avenue gestanden. Davor sei er jedoch schon Ende Mai einige Blocks weiter südlich gesehen worden, behaupten einige Quellen. „Er wurde herumgefahren“, sagt eine Person aus dem Viertel in den Hollywood Hills: „Es ist unheimlich.“

Ermittlungen laufen weiter – d4vd auf Tournee

d4vd ist trotz des Leichenfunds auf Tournee zu seinem am 25. April 2025 veröffentlichten Album WITHERED und hat sich noch nicht persönlich zu dem gesamten Tatbestand geäußert. Nach Angaben von „Eyewitness News“ aber kooperiere der Musiker vollständig mit dem Ermittlungsteam des LAPD.

Hierzulande will d4vd am 6. Oktober in Köln im Carlswerk Victoria, am 27. Oktober im Berliner Huxleys Neue Welt und am 30. Oktober im Zoom in Frankfurt am Main auftreten.