d4vd: Polizei äußert sich erstmals zu Ermittlungsstand

d4vd wird laut Polizei nicht als Verdächtiger benannt, aber in vielerlei Hinsicht tappt man noch im Fall des toten Mädchens im Dunkeln

Die Polizei hat erstmalig öffentlich etwas zum aktuellen Ermittlungsstand offenbart. So gehen die Beamten in Los Angeles davon aus, dass die Leiche der jugendlichen Celeste Rivas mehrere Wochen lang im Kofferraum eines auf d4vd zugelassenen Teslas lag, bevor sie gefunden wurde. d4vd wird aber nicht offiziell verdächtigt.

Polizei will keine voreiligen Schlüsse ziehen

Der leitende Ermittler im Fall, Scot M. Williams, sprach mit dem Magazin „People“ erstmals umfassend über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Die Polizei untersuche alle Möglichkeiten, es sei aber voreilig, über eine Beziehung zwischen d4vd und der Verstorbenen, Celeste Rivas, zu sprechen, sagte er. Williams gab an, dass noch viele Fragen zum Tod von Rivas offen seien, aber: „Wir wissen aber mit Sicherheit, dass Celeste Rivas Hernandez gestorben ist und jemand ihre Leiche in den vorderen Kofferraum von David Burkes [der bürgerliche Name d4vds; Anm. d. Red.] Tesla gelegt hat.“ Und weiter: „Wir wissen, dass der Tesla mehrere Wochen an dem Ort geparkt war, von dem er abgeschleppt wurde. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Celeste Rivas Hernandez bereits mehrere Wochen tot war, bevor ihre Leiche entdeckt wurde“, so Williams.

Todesursache immer noch unklar

„Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County hat weder die Todesursache noch die Todesart ermittelt. Daher wissen wir nicht mit Sicherheit, ob jemand für ihren Tod strafrechtlich verantwortlich ist, abgesehen vom Verstecken ihrer Leiche“, fügte der Ermittler hinzu. Die Mordkommission des LAPD untersuche den Fall noch.

Williams bestätigte außerdem, dass das LAPD einen Durchsuchungsbefehl „in einem Wohnhaus in der Nähe des Abschlepports“ vollstreckt habe. Konkret wurde er jedoch nicht. Bezüglich der Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem Sänger und Celeste Rivas äußerte er sich wie folgt: „Was ihre Beziehung betrifft, wäre es verfrüht, etwas zu sagen.“ Die Mordkommission prüfe aber alles.

Zusammenarbeit von d4vd mit der Polizei nicht bestätigt

Das LAPD wollte indessen die Kooperationsbereitschaft von d4vd mit den Ermittelnden nicht bestätigen. Zuvor hatte dessen Sprecher gegenüber „NBC Los Angeles“ erklärt, er arbeite „vollständig mit den Behörden“ zusammen.

d4vd wurde im Zusammenhang mit dem Fall weder als Verdächtiger benannt noch eines Verbrechens angeklagt.

Zum Hintergrund: Die zerstückelte und verweste Leiche von Celeste Rivas hatten Polizeibeamte am 8. September 2025, einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag, in einem Tesla, der auf David Anthony Burke, wie der US-Musiker bürgerlich heißt, zugelassen ist, gefunden. Sie muss zum Zeitpunkt ihres Todes demnach 14 Jahre alt gewesen sein. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Mordfall involvierten unter anderem eine Durchsuchung des Hauses, in dem d4vd lebt, auf Blutspuren und weitere Beweismittel.