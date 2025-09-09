d4vd: Leiche in einem auf ihn zugelassenen Auto gefunden

Noel Gallagher über Vergleiche von Oasis mit Blur und Pulp

Warum Billie Eilish nicht das gleiche Schicksal wie Britney Spears ereilen wird

Paramores Haley Williams: „Ich hoffe, keine junge Frau erlebt den gleichen Scheiß wie ich“

Über die Identität der toten Person gibt es bisher keine öffentlichen Angaben.

In einem auf den Namen von d4vd zugelassenen Wagen wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei von Los Angeles ermittelt nun in dem Fall. Viele Details stehen noch aus.

Leiche in Tesla von d4vd entdeckt: Fund auf Abschlepphof in Hollywood

Am Montag, den 8. September, hat das LAPD einen Leichenfund auf einem Abschlepphof in Hollywood gemacht, so berichtet unter anderem „Eyewitness News“. Die Beamten wurden zu dem Ort gerufen, weil ein unangenehmer Geruch aus dem Auto drang. Der Tesla soll bereits mehrere Tage an dem Platz gestanden haben.

Fahrzeug auf d4vd registriert – Musiker aktuell auf Tour

Wer den Wagen dort abstellte, ist nicht bekannt. Was jedoch laut „Eyewitness News“ klar ist: Das Vehikel ist auf den 20-jährigen Musiker d4vd zugelassen. Dieser befindet sich momentan auf Tournee und hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert. Jedoch soll David Anthony Burke, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, den Tesla 2023 in Texas, konkret in Hempstead, auf seinen Namen eintragen lassen haben.

Identität der toten Person noch ungeklärt

Zu der toten Person gibt es bislang Angaben von „Eyewitness News“ zufolge wenig Informationen. Lediglich diese, das sie im Kofferraum, in einer Tasche verstaut, entdeckt wurde. Mehr wollte das LAPD nicht der Öffentlichkeit mitteilen.