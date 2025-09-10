d4vd unterstützt Polizei nach Leichenfund im Tesla – Ermittlungen laufen

Die tote Person ist noch nicht identifiziert worden. d4vd will helfen, einige Werbedeals mit ihm wurden jedoch bereits gecancelt

Am Montag, den 8. September, wurde in einem auf d4vd zugelassenen Wagen in Los Angeles eine Leiche entdeckt. Zunächst gab es kein Statement des Sängers dazu. Doch nun ist klar: d4vd will kooperieren. Er ließ mitteilen, dass er die polizeilichen Ermittlungen unterstützen wolle.

Ermittlungen rund um den Leichenfund im Auto von d4vd

Der US-Musiker soll vor dem Öffentlichmachen des Fundes nicht gewusst haben, was passiert war und das es mit dem zu ihm gehörenden Tesla zu tun habe. Laut seines Freundeskreises wolle er nun voll und ganz die Beamten supporten, so die an „TMZ“ überlieferten Infos. Ob d4vd sein Vehikel jemandem zuvor ausgeliehen hatte oder ob es möglicherweise gestohlen wurde, ist bislang nicht von der Polizei übermittelt worden.

Crocs und Hollister beenden Zusammenarbeit mit d4vd

Crocs und Hollister haben d4vd indessen bereits aus ihren Werbekampagnen für ihre Produkte herausgenommen, wie „Women’s Wear Daily“ berichtet. Obwohl es keine von der Polizei genannten Fakten zu einer direkten Verwicklung des Künstlers mit der toten Person gibt, will man sich wohl in Werbekreisen nicht mit jemanden schmücken, auf dessen Namen zumindest ein Auto zugelassen ist, in dem eine Leiche gefunden wurde.

„Wir sind uns dieser sich entwickelnden Geschichte bewusst. Angesichts der aktuellen Situation haben wir die Kampagneninhalte mit d4vd entfernt, während die Ermittlungen weiterlaufen“, erklärten die Marken demnach in einer gemeinsamen Stellungnahme.

LAPD entdeckt zerstückelte Leiche im Tesla von d4vd

Was genau passiert war: Am Montag, den 8. September, hatte das LAPD eine zerkleinerte und stark verweste Leiche in einem Tesla auf einem Abschlepphof in Hollywood gefunden. Das Auto ist auf David Anthony Burke, wie d4vd mit bürgerlichen Namen heißt, zugelassen. Er soll den Tesla 2023 in Texas, konkret in Hempstead, auf seinen Namen eintragen lassen haben.

Nach Angaben des LAPD rückten Polizeibeamte an dem Tag kurz vor 12.30 Uhr zum 1000. Block der N. Mansfield Avenue aus, nachdem dort ein übel riechender Geruch aus einem beschlagnahmten Fahrzeug gemeldet worden war. Wie „Eyewitness News“ berichtete, wurden die menschliche Überreste im vorderen Kofferraum des Wagens gefunden. Die Polizei teilte demnach mit, dass das beschlagnahmte Auto seit einigen Tagen auf dem Grundstück gestanden habe und dass die Leiche in einer Tasche verstaut gewesen sei.

DIdentität der toten Frau noch unbekannt

Die Überreste gehören wohl zu einer Frau, berichtet „Eyewitness News“ weiter. Sie soll welliges schwarzes Haar, eine Größe von 1,57 m und ein Gewicht von 32 kg gehabt haben. Sie sei in einem Tube-Top, schwarzen Leggings, einem gelben Metallarmband und Metall-Ohrsteckern gefunden worden. Sie soll außerdem eine Tätowierung auf ihrem rechten Zeigefinger aufweisen, auf welchem „Shhh…“ geschrieben sei. Offiziell sind diese Angaben nicht bestätigt und die Größenangaben werfen zumindest Fragen auf. Die Behörden haben das Opfer noch nicht identifiziert. Sie ist Behördenangaben zufolge schon längere Zeit tot.