Daisy Berkowitz (Marilyn Manson) ist tot

Scott Mitchell Putesky ist tot. Der Musiker, als Gründungsmitglied und Gitarrist von Marilyn Manson besser unter seinem Künstlernamen Daisy Berkowitz bekannt, starb im Oktober 2017 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung, unter der er seit über vier Jahren litt. Das genaue Todesdatum ist bisher nicht bekannt, die Nachricht von Puteskys Tod verbreitete unter anderem die Band Jack Of Jill, bei denen Putesky zeitweise Mitglied war. Er wurde 49 Jahre alt.

Saying good bye to Scott, friend, band mate, artist , hero.. RIP Scott – "always touched by your presence dear." Daisy Berkowitz

Putesky und Brian Warner, wie Marilyn Manson mit bürgerlichem Namen heißt, lernten sich 1989 in Florida kennen und gründeten Marilyn Manson & The Spooky Kids. Ihr erstes Album THE MANSON FAMILY ALBUM wurde von Warner nie veröffentlicht, die mit Trent Reznor überarbeiteten Aufnahmen erschienen 1994 als PORTRAIT OF AN AMERICAN FAMILY. Es folgte die „Smells Like Children“-EP. 1996, während der Aufnahmen zu ANTICHRIST SUPERSTAR, stieg Daisy Berkowitz wegen „künstlerischer Differenzen“ aus. 1999 verklagte er Marilyn Manson wegen offener Tantiemen für seine Mitarbeit an ANTICHRIST SUPERSTAR.

Manson hat auf Instagram ein Statement zu Puteskys Tod veröffentlicht. Er postete ein altes gemeinsames Foto und schrieb dazu versöhnliche Worte: „Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite.“

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to "Man That You Fear" in his honor. That was our favorite.

