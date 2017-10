Marilyn Manson covert Johnny Cash für den Soundtrack zu „24 Hours To Live”

Marilyn Manson machte in den vergangenen Wochen nicht nur wegen seiner Musik Schlagzeilen. Erst stritt er mit Justin Bieber, der sein Gesicht auf teures Merch druckte, dann landete Manson nach einem Konzert im Krankenhaus, weil ein Bühnenbild auf ihn stürzte. Manson scheint sich nun erholt zu haben und gab bekannt, dass sein unveröffentlichtes Cover von Johnny Cashs „God’s Gonna Cut You Down” in dem kommenden Action-Film „24 Hours To Live” erscheinen wird.

Das Cover spielte Manson auf einer Show in Moskau Anfang dieses Jahres live. „God’s Gonna Cut You Down” von Johnny Cash ist streng genommen selbst ein Cover eines traditionellen Volksliedes und wurde auch schon von Odetta, Elvis Presley und Moby gecovert.



Ethan Hawke spielt in „24 Hours To Live” Travis Conrad, ein Attentäter, der 24 Stunden Zeit hat, um sich zu rächen, bevor er selbst stirbt. Regie führte Brian Smrz, der als Stuntkoordinator bereits bei Filmen wie „Die Hard 4.0” und „X Men: Days of Future Past” hinter der Kamera stand. Auch Mansons Bandkollege Tyler Bates steuert einen Song für den Soundtrack des Films bei.

Marilyn Manson veröffentlichte sein neues Album HEAVEN UPSIDE DOWN am 6. Oktober 2017.