Danger Dan auf Platz 1: Kunstfreiheit schlägt „HeimatLiebe“

Man hätte es sich ja nicht besser ausdenken können: Das Album von Antilopen Gang-Member Danger Dan scheint sich auch kommerziell zu einem Grower entwickelt zu haben. Wie die offiziellen deutschen Charts gerade vermeldeten, hat er heute mit „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ Platz 1 der Albumcharts geentert. Das liegt wohl vor allem daran, dass nun die zahlreich vorbestellten Album-LPs ausgeliefert wurden.

Das ist nicht nur eine schöne Sache, sondern geradezu symbolisch. Zuvor stand da nämlich das Album der Südtiroler Schlageropis von den Kastelruther Spatzen. Das trug den fürchterlichen Titel „HeimatLiebe“ und triefte nur so vor beschissenem Nationalismus, wie er in Südtirol ja gerne gehört wird. Man habe dieses Wort wieder positiv, ohne nationalistische Gedanken besetzen wollen, hieß es zwar in der Label-Kommunikation – aber trotzdem kamen am Ende ein paar Songs raus, zu denen auch der AfD-Onkel und der Freiwild-Fan gerne schunkeln würden. Vor allem, wenn dann einer Strophe auch noch die Adler in den Himmel steigen …

Danger Dan kickt die Spatzen nun mit frisch geputzten Docs vom Album-Thron und zeigt, dass die Kunstfreiheit der „HeimatLiebe“ immer überlegen sein wird. Schön, dass die Fans von Danger Dan uns mit ihrer Kaufkraft diese schöne Pointe beschert haben.