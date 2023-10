Tag der Deutschen Einheit: 10 gute, neue Songs über mehr Zusammenhalt

Zur Feier des 3. Oktober teilen wir 10 Tracks mit euch, in denen mehr Verbundenheit zelebriert wird.

Der Tag der Deutschen Einheit steht an. Grund genug, um einmal mehr übers Zusammenhalten, das gegenseitige Unterstützen und Dasein füreinander nachzudenken. Ob durch Freund:innen, Familie oder (noch) Fremde – alles wird einfach ein bisschen schöner, wenn man ein Gefühl von Gemeinschaft hinzumischt. Deshalb wollen wir uns bei dieser Playlist ganz der Verbundenheit widmen. Wir alle kennen Track-Giganten wie „I’ll Stand By You“ von den Pretenders oder auch „Stand By Me“ von Ben E. King, die genau so ein gutes Gefühl vermitteln. Aber auch in den vergangenen Jahren sind einige neue Support-Songs erschienen, die wir zur Feier des Tags mit euch teilen wollen. Here we go!

1. Bon Iver – „PDLIF“

In der Welt gibt es genug Dinge, die einem Angst machen können. Trotzdem können wir entscheiden, nicht gänzlich in einem Zustand der Angst zu leben und uns von ihr nicht stoppen zu lassen, das zu tun, was wir möchten – auch dann, wenn nicht alles sicher erscheint. In „PDILF (Please don’t live in fear)“ sagt uns Bon Iver genau das und ermutigt uns, daran zu glauben.

2. Florence & The Machine – „Light of Love“

Auch wenn alles um uns herum trist und dunkel wirken kann – wenn wir uns daran erinnern, dass wir Liebe und Verbundenheit in unseren Leben haben, lässt sich einiges überwinden. Wie Florence Welch ganz passend in ihrem Song „Light of Love“ singt: In allen von uns scheint das Licht der Liebe.

3 . The 1975 – „Human Too“

Ebenso wichtig wie gegenseitiger Support ist es auch, einander zu verzeihen und Fehler als das zu sehen, was sie sind: menschlich. The 1975 bringen es gut auf den Punkt: Wir sollten wissen, dass wir alle Menschen sind, Menschen machen auch mal etwas falsch, aber wir sind so, wie wir sind und das ist okay.

4. Kummer feat. Fred Rabe – „DER LETZTE SONG (ALLES WIRD GUT)“

Als letzten Song seines Soloprojekts lieferte Kummer uns noch einen absoluten Song-Diamanten. Mit der Textzeile „Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut“ bringt er es auf den Punkt. Auch wenn uns Steine in den Weg gelegt werden und vieles aussichtslos wirkt, sollten wir uns gegenseitig dran erinnern: Alles wird gut.

5. Gang of Youths – „Say Yes to Life“

In einer schnelllebigen Zeit passiert es leicht, dass wir uns in ihr verlieren, nicht wissen wie wir uns ihr anpassen sollen und wie wir funktionieren sollen. In solchen Situationen ist es wichtig, nicht den den Glauben an sich selbst, an andere und das Leben zu verlieren oder wie Gang of Youths sagen würden: „Its okay not to be so alright but don’t be alone“.

6. Danger Dan – „Eine gute Nachricht“

Eine Tatsache, die uns alle verbindet, ist die Sicherheit, dass wir einmal sterben werden. Das muss allerdings nicht der Anlass für Dauer-Trauer sein, sondern kann uns auch daran erinnern, gemeinsam eine gute Zeit zu haben – auch wenn wir das Ende vom Lied schon kennen.

7. Taylor Swift – „right where you left me“

Auf schmerzliche, aber ebenso schöne Weise erinnert uns Taylor Swift mit dem Track „right where you left me“ daran, was passiert, wenn wir nicht zusammenhalten und stattdessen rücksichtslos egoistisch handeln. Hier kommt also ein kleiner Reminder, auf die Leute aufzupassen, die alleine gelassen werden.

8. Inhaler – „Love Will Get You There“

Liebe wird dich ans Ziel bringen. Mehr muss man zu dieser Message auch gar nicht hinzufügen. Wenn sie dann noch mit einer mitreißenden Indie-Rock-Melodie um die Ecke kommt, nehmen wir diesen Rat von Inhaler noch viel lieber an.

9. Nina Chuba – „Nicht allein“

„Geteiltes Leid ist halbes Leid“: Den Spruch haben wir wohl alle schon oft gehört und so alt er auch sein mag – er trifft immer noch zu. In ihrer Ballade besingt Nina Chuba genau diese Einstellung. Sie formuliert es so: „Du bist nicht allein, wir könn’ das ja teil’n, lass mich für dich wein’“.

10. Marshmello & Halsey – „Be Kind “

Abschließend lässt sich sagen, es braucht nicht immer viel, um für jemanden da zu sein, sich zu unterstützen und zusammenzuhalten. Manchmal reicht es schon, einfach vor Ort zu sein und einander zu sagen: Ich bin am Start für dich.