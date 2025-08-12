Daniel Day-Lewis kehrt nach acht Jahren mit „Anemone“ zurück

Zwei 18-Jährige sollen in Brad Pitts Villa eingebrochen sein

Daniel Day-Lewis kehrt nach acht Jahren mit „Anemone“ auf die Leinwand zurück.

Der dreifache Oscar-Gewinner Daniel Day-Lewis feiert nach achtjähriger Schauspielpause sein Comeback. Der britische Schauspieler wird in „Anemone“ zu sehen sein, einem Film, den er gemeinsam mit seinem Sohn Ronan Day-Lewis schrieb. Ronan gibt mit diesem Werk auch sein Regiedebüt.

Die Ankündigung des Films:

Emotionale Familiengeschichte

Der Film spielt im Norden Englands und erzählt die Geschichte eines Mannes, gespielt von Sean Bean, der von seinem Vorstadtleben aufbricht, um seinen entfremdeten Bruder (Daniel Day-Lewis) aufzusuchen. Dieser lebt als Einsiedler im Wald. Die Brüder sind durch eine komplizierte und schmerzhafte gemeinsame Vergangenheit verbunden, die ihre Beziehung maßgeblich geprägt hat. Neben Day-Lewis und Bean gehören Samantha Morton und Samuel Bottomley zum Ensemble.

„Anemone“ feiert seine Weltpremiere im Herbst beim New York Film Festival. Anschließend ist eine begrenzte Kinoauswertung in den USA ab dem 3. Oktober geplant, bevor der Film am 10. Oktober landesweit in die Kinos kommt.

Rücktritt vom Rücktritt

Daniel Day-Lewis hatte 2017 mit „Phantom Thread“ seinen bisherigen letzten Film gedreht und danach seinen Rückzug vom Schauspiel verkündet. In einer offiziellen Erklärung hieß es damals, dass es sich um eine private Entscheidung handele, über die er nicht weiter sprechen wolle. Mit drei Oscars für die beste Hauptrolle gilt Day-Lewis als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation.