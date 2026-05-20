Collab-Anfrage per Schild: DARA will nach ESC-Sieg mit fred again.. arbeiten

Nach dem ESC-Triumph mit „Bangaranga“ hält DARA ein Pappschild hoch – und selbst Sofias Bürgermeister kommentiert für ihre Collab-Anfrage an fred again..

Die frischgebackene ESC-Gewinnerin aus Bulgarien will eine Kollaboration mit dem britischen Produzenten — und hat das auf eine Art kommuniziert, die irgendwo zwischen charmanter Naivität und durchkalkuliertem viralen Moment liegt.

Das Schild

Es gibt mehrere Möglichkeiten, jemanden um einen Gefallen zu bitten. Man könnte eine E-Mail schreiben, eine gemeinsame Freundin fragen — oder, und das ist die Option, die DARA gewählt hat — am Abend ihres größten Triumphs vor Tausenden jubelnden Bulgaren auf dem Alexanderplatz in Sofia ein handgeschriebenes Pappschild in die Höhe halten, auf dem steht: „fred again.. Let’s Collab.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Einordnung

DARA, bürgerlich Darina Nikolaeva Yotova, 27 Jahre alt, aus Varna am Schwarzen Meer, hatte 48 Stunden zuvor den 70. Eurovision Song Contest in Wien gewonnen. Mit „Bangaranga“ fuhr sie einen erdrutschartigen Sieg ein, bei welchem Jury und Televote sich einig waren. Dass Bulgarien den ESC 2027 ausrichten darf, ist nun eine Tatsache, mit der die bulgarische Infrastruktur gerade in Echtzeit konfrontiert wird.

Die Kampagne

Die Anfrage kam nicht aus dem Nichts. Kurz nach ihrer Rückkehr aus Wien hatte DARA bereits eine Instagram-Story gepostet. Es handelte sich um einen Clip von fred again.., Underworld und Mike Skinner — mit der Bitte an ihre Followerschaft, sie in den Kommentaren unter dem Video zu taggen. Daraufhin erschienen innerhalb von weniger als 24 Stunden Tausende Kommentare die den britischen Produzenten mit Nachdruck auf das Potenzial einer Zusammenarbeit hinwiesen. Unter den Kommentierenden: Musiker:innen, Schauspieler:innen, Influencer:innen und der Bürgermeister von Sofia.

Man muss sich das kurz vorstellen: Vasil Tersiew, Bürgermeister der bulgarischen Hauptstadt, kommentiert unter einem Post von fred again.., damit eine Popsängerin einen Track aufnehmen kann. Das ist gelebte Außenpolitik.

Wer ist fred again..?

Für alle, die bei elektronischer Musik aufgehört haben aufzupassen: jemand, der lange für andere produziert hat — Ed Sheeran, Stormzy, FKA twigs — bevor er während des Lockdowns anfing, selber Musik zu veröffentlichen. Sprachnachrichten, TikTok-Ausschnitte, dokumentierte Alltagsmomente: die „Actual Life“-Trilogie. Als das Internet sie in Echtzeit entdeckte, wurde aus dem Produzenten im Hintergrund einer der gefragtesten Acts der Gegenwart.

Musikalische Distanz

Musikalisch liegen DARA und fred again.. nicht auf demselben Planeten. „Bangaranga“ ist ein Balkan-Pop-Stampfer mit Choreographie, inspiriert von den Kukeri-Ritualen der bulgarischen Folklore — dämonenaustreibende Maskenläufe, übersetzt in Wiener Stadthalle-Energie. Fred again.. macht in der Regel etwas, das sich anfühlt wie ein sehr gutes Gespräch um vier Uhr morgens auf einer kleinen Party. Das schließt eine Zusammenarbeit jedoch nicht aus.

Eine Reaktion von fred again.. ist bislang nicht bekannt. Doch das Schild dürfte er allenfalls gesehen haben, denn das Internet hat dafür gesorgt.