Fred again.. enthüllt neue Details zum kommenden Album „Ten Days“

Zehn Tage, zehn Songs - Fred again.. veröffentlicht Details zu seinem neuen Album „Ten Days“.

Fred again.. hat Neuigkeiten für seine Fans: Am 6. September erscheint sein neues Album „Ten Days“. Jetzt enthüllt der Künstler Einzelheiten über die Entstehung seiner neuen Platte. Das Werk umfasst zehn Songs, die innerhalb von zehn Tagen entstanden sind und die bereits veröffentlichten Singles „Adore U“, „Ten“ und „Places to Be“ mit Anderson .Paak und Chika enthält.

„Ten Days“ ist eine Sammlung kleiner, intimer Momente

Sein neues Album folgt auf das gemeinschaftliche Projekt „Secret Life“ mit Brian Eno und das kontinuierlich erweiterte Album „USB“. Mit dabei sind viele Features, darunter mit The Japanese House, Anderson .Paak, Sampha, Obongjayar, Jozzy, Jim Legxacy, Soak, Chika, Duskus, Four Tet, Skrillex, Joy Anonymous, Emmy Lou Harris und Scott Hardkiss.

Über sein kommendes Album sagt Fred again.. selbst: „Meine neue Platte heißt ,Ten Days‘. Es sind zehn Songs über zehn Tage. Es gab viele verrückte Momente im letzten Jahr, aber im Grunde geht es in diesen Liedern um ganz kleine, ruhige und intime Momente.“ Außerdem fügte er hinzu: „Einige dieser Momente sind die intensivsten Glücksgefühle, die ich je erlebt habe, während andere die gegenteilige Emotion widerspiegeln. Manchmal möchte ich nicht viel darüber sprechen, weil es nicht nur für mich, sondern auch für andere ein wichtiger Tag war.“

Im Juni 2024 spielte Fred again.. seine erste Headline-Stadion-Show in den USA im Coliseum in Los Angeles vor 77.500 Zuschauer:innen. Dabei unterbrach er seinen Auftritt kurzzeitig, um Fans, die auf die Bühne gestürmt waren, wieder herunter zu bitten. Die Coliseum-Show markierte den bisher größten Auftritt seiner Karriere. Einen Monat darauf überraschte Fred Again.. seine Fans zusammen mit The Japanese House in einem kleinen Pub in Pensford, Somerset und trat vor nur 75 Fans auf.

Erfolgsproduzent und Solokünstler

Fred again.., mit bürgerlichem Namen Frederick Gibson, hat sich auch als erfolgreicher Produzent einen Namen gemacht. Im Juni 2018 erreichte der von ihm mitgeschriebene Song „Shotgun“ von George Ezra Platz eins der britischen Single-Charts und hielt sich zwölf Wochen in den Top drei. Im selben Jahr war er als Co-Autor von „Solo“ von Clean Bandit featuring Demi Lovato und Rita Oras Song „Let You Love Me“ beteiligt. Bei den Brit Awards 2020 wurde Fred Again.. als Produzent des Jahres ausgezeichnet und ist damit der jüngste Gewinner dieses Titels.

Tracklist von „Ten Days“:

1. Adore U

2. Ten

3. Fear Less

4. Just Stand There

5. Places to Be

6. Glow

7. I Saw You

8. Where Will I Be

9. Peace U Need

10. Backseat

Neben den Feature-Tracks enthält das Album auch Solo-Material des Künstlers, die er teils bereits im Juli bei einer privaten Veranstaltung in einem Pub in Brixton präsentiert hatte.