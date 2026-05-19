DARA holt den ESC-Sieg für Bulgarien: Was steckt hinter „Bangaranga“?

DARA gewinnt den ESC 2026 in Wien mit 516 Punkten. Was der Titel „Bangaranga“ bedeutet und welche Botschaft dahintersteckt.

„Surrender to the blinding lights“ singt die 27-jährige DARA in ihrem Song „Bangaranga“ und gewinnt damit den ESC für Bulgarien. Aber wer ist DARA, und was verbirgt sich hinter ihrem Song?

516 Punkte sahnt DARA, die bürgerlich Darina Nikolaeva Yotova heißt, beim Eurovision-Finale in Wien ab. Damit legt sie einen erheblichen Vorsprung zum zweitplatzierten Israel mit insgesamt 343 Punkten und Rumänien mit 296 Punkten hin, und heimst den ersten ESC-Gewinn für Bulgarien überhaupt ein.

(K)ein Überraschungssieg

Für viele ist DARAs Sieg eine Überraschung. In ihrem Heimatland hat sie sich jedoch mit ihrer Musik schon lange einen Namen gemacht: Nach dem dritten Platz beim bulgarischen „X-Factor“ im Jahr 2015 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Daraufhin schaffte sie es immer wieder an die Spitze der nationalen Charts und 2025 auf einen Coach-Sessel bei „The Voice of Bulgaria“.

Mit „Bangaranga“ bringt DARA einen tanzbaren Song mit, der auf den ersten Blick nach Nonsense klingt, jedoch eine starke politische Ebene hat: „Chaos“ und „Aufruhr“ bedeutet der Titel und stammt aus dem jamaikanischen Patois. Patois ist eine sogenannte Kreolsprache, die sich während der Kolonialzeit bildete, Elemente westafrikanischer Sprachen sowie des Englischen vereint und sich so zu einem vollständigen neuen Kommunikationsmittel entwickelte.

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Multikulturell zur Revolution

DARA nutzt die Kunst der kulturellen Neubildung für ihre Zwecke: Sie kombiniert die energetische Wirkung des Patois-Wortes mit instrumentalen Folklore-Elementen und verweist in ihrer Performance beim ESC auf die „Kukeri“-Tradition. Dabei ziehen in Bulgarien mit Tiermasken kostümierte Männer durch die Dörfer, um böse Geister zu vertreiben.

Das Böse vertreiben will auch DARA. In der ESC-Pressekonferenz nach ihrem Sieg gibt sie den Rat: Es gehe darum, Ängste zu überwinden und aus seiner Komfortzone auszubrechen. „Die erste Regel ist: Alles ist möglich.“

Dieses Empowerment beweist DARA mit ihrem Auftritt, der ihr einen historischen Sieg für Bulgarien beschert und Begeisterung im Publikum, die sie im Tele-Voting zum Favoriten kürt. Von der deutschen Jury wird sie mit einer 10-Punkte-Wertung belohnt; besser schneidet nur Israel ab.

„Welcome to the riot“ lädt DARA ihre Zuhörer:innen ein. „I’m a Bangaranga“ bedeutet frei übersetzt „Ich bin eine Unruhestifterin“. Ihr Song ist damit nichts weniger als ein Aufruf zur Revolution, für sich einzustehen und selbstbewusst zu sein.