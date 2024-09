Der unbekannteste Superstar unserer Zeit schüttelt einmal mehr Harmonien und Melodien für die Ewigkeit aus dem Ärmel seines Oversized-T-Shirts und aus seiner Loop Machine.

Frederick Gibson ist der zumindest hierzulande unbekannteste Superstar unserer Zeit. In LA trat der britische DJ, Songwriter und Multiinstrumentalist im Sommer vor fast 80.000 Menschen auf, in seiner Heimat England wird der bei den BRIT Awards 2020 ausgezeichnete „Produzent des Jahres“ auch dank seiner Boiler-Room-Sets hart gefeiert. Auch bei uns verkaufte er 2023 die Berliner Mercedes-Benz-Arena aus – auf der Straße würde den 31-Jährigen trotz Grammy-Gewinn 2024 in der Kategorie „Best Dance/Electronic Album“ für ACTUAL LIFE 3 trotzdem niemand erkennen.

Sein viertes „Solo“-Album TEN DAYS hebt diesen Ruf als sampelnder Underdog und Musterschüler mit auserwähltem Telefonbuch, als collaborating artist, der HipHop, Soul, Neo-R’n’B, Rave, Minimal, Ambient House, Afrobeat und Pop vereint, aufs nächste Level. Er schüttelt einmal mehr Harmonien und Melodien für die Ewigkeit aus dem Ärmel seines Oversized-T-Shirts und aus seiner Loop Machine und kennt nicht nur Brian Eno, sondern auch die Wegbereiter seines so kontemporären wie zeitlosen Downtempo-Sounds (of Bristol): „places to be“ feat. Anderson .Paak und Chika erzeugt Massive-Attack-Atmo, „ten“ hätte auch Craig David gestanden.

Er gewann die legendäre Emmylou Harris als Gastsängerin. Four Tet ist ebenfalls am Start, aber mit „fear less“ feat. Sampha, „just stand there“ feat. Soak und „backseat“ feat. The Japanese House und Scott Hardkiss hat Fred again.. die erhabeneren und verletzlicheren Momente als sein Buddy produziert – Bouncer und Chiller für Clubs und After Hours, die so charmant, zurückhaltend, Gänsehaut erzeugend und von hinten um die Ecke kommen, wie The Weeknd sie so seit Jahren nicht mehr schrieb. Nur der eine Überbanger, der fehlt auf TEN DAYS – von denen hat Gibson aber schon ein paar in seinem Backkatalog. Dass dieser Teufelskerl noch immer nicht die Titelseiten dieser Welt ziert, kann höchstens daran liegen, dass seine Generation keine Magazine mehr braucht, um hervorragende Musik zu entdecken und abzufeiern.

