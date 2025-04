Darum haben die Spin Doctors immer noch ein Problem mit Pearl Jam

Manche Ressentiments bleiben ein Leben lang. Chris Barron, Sänger der in den 1990er-Jahren kurzzeitig recht erfolgreichen Band Spin Doctors, kann ein Lied davon singen. In der aktuellen Folge des US-Podcasts „ROLLING STONE Music Now“ gesteht Barron, dass er bis heute ein Problem mit Pearl Jam hat.

Spin Doctors und Pearl Jam: Woran es haperte

Beide Bands standen Anfang der 1990er-Jahre bei Epic Records unter Vertrag. 1991 erschien POCKET FULL OF KRYPTONITE, das Debütalbum der Spin Doctors, inklusive der Hit-Single TWO PRINCES. Im selben Jahr veröffentlichten Pearl Jam TEN, das sich allein in den USA über 13 Millionen Mal verkaufte.

Das Problem aus Barrons Sicht: Epic Records fokussierten ihre Promo völlig auf Pearl Jam, die Spin Doctors hatten in puncto Label-Aufmerksamkeit das Nachsehen. Das hängt Barron heute noch nach. „Ich kann Pearl Jam immer noch nicht hören“, sagte Barron. „Nichts gegen Leute, die Pearl Jam mögen, aber ich schaffe das einfach nicht“, gesteht er.

Barron erklärt: „Wir kamen in eine Stadt, und damals gab’s diese kleinen Zeitungen, so Lokalblätter, und ich schlug die auf – und da war eine ganzseitige Anzeige für ein Pearl–Jam–Konzert und die Platte von Pearl Jam. Und von den Spin Doctors keine Spur. Du gingst in den Plattenladen – ein großes Pearl–Jam–Display und ein einziges Exemplar unserer Platte. Es war zum Verrücktwerden.“

Spin Doctors: Ein Blick auf ihre Karriere

Die Spin Doctors hatten mit ihrem Album „Pocket Full of Kryptonite“ durchaus großen Erfolg. In den US-Charts erreichte das Album immerhin Platz 3, in Großbritannien sogar Rang 2. In Deutschland kletterte es bis auf Platz 5. Der Nachfolger „Turn It Upside Down“ performte allerdings deutlich schwächer – später tauchten manche Veröffentlichungen gar nicht mehr in den Charts auf. 1999 löste sich die Band vorerst auf, später folgte eine Reunion. Für Pearl Jam lief es da schon deutlich besser.