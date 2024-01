Eddie Vedder verschenkt Gitarren an Nachwuchs-Musiker:innen

Der Pearl-Jam-Sänger wollte mit dem Beschenken von drei jungen Musiker:innen auch inspirieren.

Eddie Vedder hat jungen Musiker:innen aus Hawaii neue Gitarren zu Weihnachten geschenkt. Harry Koizumi, Musiklehrer der drei Beschenkten, teilte auf Facebook mit, wie es dazu kam. Der Pearl-Jam-Frontmann sei wohl einfach in dem Coconut-Grove-Music-Laden aufgetaucht. Sein Ziel: Drei Musikinstrumente für Koizumis Schüler:innen zu kaufen und diese zum Weihnachtsfest von dem Lehrer übergeben zu lassen.

Eddie Vedder gibt den Weihnachtsmann

Koizumi postete an Heiligabend Fotos und berichtete von der„Weihnachtsgeschichte in Kailua, Oahu 2023“. Über den Besuch des Rockmusikers wurde er via Handy informiert: „Anfang dieser Woche kam Eddie Vedder von Pearl Jam zu Coconut Grove Music und fragte den Verkäufer, ob es einen Gitarrenlehrer gäbe, der dort seit vielen Jahren unterrichtet. Also bekam ich eine SMS“, beschreibt der Musiklehrer die kuriose Situation. „Komm und sag hallo zu Eddie Vedder“, heißt es in besagter Textnachricht.

„Er fragte mich, ob ich ihm bei der Auswahl einiger E-Gitarren helfen könnte, die für jüngere Spieler:innen geeignet wären. Er kaufte dann drei Gitarren und fragte mich, ob ich drei Schüler:innen hätte, die sie brauchen könnten […]. Also wählte ich die drei aus, rief ihre Mütter an und erzählte ihnen die Geschichte. Ich fragte, ob sie etwas von Eddies Musik bei sich zu Hause spielen könnten, um sie heimlich vorzubereiten! Alle Mütter waren ganz aufgeregt, denn sie sind alle schon Fans“, erzählte Harry Koizumi weiter.

„Als meine Schüler zu ihrer nächsten Unterrichtsstunde kamen, überraschte ich sie mit ihren Gitarren. Ich bat sie, eine Nachricht an Eddie zu schreiben. Später in der Woche brachte Eddie einige persönliche Notizen mit, die ich ihnen geben konnte! Was für ein schöner Segen und eine wunderbare Erfahrung, als Helfer des Weihnachtsmannes dabei zu sein! Eddie Vedder – du rockst mit solch einem Aloha-Geist! Danke für ein großartiges Weihnachtsfest, das wir alle nie vergessen werden!“

Auf den Bildern zum Text sieht man sowohl Koizumi mit dem 59-jährigen Künstler, der eine Weihnachtsmann-Mütze trägt, als auch die Schüler:innen – strahlend, mit brandneuen Gitarren und Zetteln mit handgeschriebenen Botschaften an ihren Weihnachtsmann.

Seht hier den Facebook-Post des Musik-Lehrers:

Pearl-Jam-Fans dürfen sich freuen: Zwar nicht über neue Instrumente, aber über neue Musik. Die Band veröffentlicht wohl bald ein neues Album. Die Platte soll in Zusammenarbeit mit Produzent Andrew Watt entstanden sein und könnte noch in diesem Jahr erscheinen, deutete der Pearl-Jam-Schlagzeuger Matt Cameron in dem „Vinyl Guide Podcast“ an.