Darum ist Alana Haim „unglaublich glücklich“ über ihre Rolle in „Licorice Pizza“

Eigentlich ist Alana Haim vorrangig als ein Drittel der Indie-Rock-Band Haim bekannt. Vor Kurzem gab sie jedoch mit einer Rolle in Paul Thomas Andersons „Licorice Pizza“ auch ihr Debüt als Schauspielerin. In einem Interview mit „AnOther“ sprach sie nun über den Dreh – eine Erfahrung, über die sie „unglaublich glücklich“ ist.

„Licorice Pizza“ ist eine Ode an einen schier endlosen Sommer im San Fernando Valley der 1970er. Im Mittelpunkt steht die Beinahe-Romanze von Alana Kane (Haim), einer willenstarken jungen Frau und Gary Valentine (Cooper Hoffman), einem Kinderschauspieler, der sich als Entrepreneur versucht.

„Ich habe mich in das Skript verliebt, weil es ein Liebesbrief an das Valley ist“, erzählt Haim, „LA verbindet man meist mit Filmpremieren und dem Meer, Clubs und Paparazzi. Aber dort wo ich aufgewachsen bin war es nicht so. Jeder in LA dachte das Valley sei abgedroschen. Worauf wir gesagt haben, tja, ihr könnt ja im Westen bleiben – wir lieben es hier. Auf Partys suchten wir immer die Valley-Kids und blieben beieinander“.

Auch Anderson ist im Valley aufgewachsen. Vielleicht war das ein Mitgrund, wieso der Regisseur mit der Zeit zum inoffiziellen Cinematographen für die Band Haim wurde. Er drehte in der Vergangenheit bereits zahlreiche Musikvideos für die Indie-Rock-Band. Damals beim ersten gemeinsamen Musikvideo hatte die Band bloß „vier US-Dollar Budget und vierundzwanzig Stunden Zeit“, so Alana. Aber Anderson war trotzdem sofort dabei und antwortete bloß: „Lass es uns machen!“

Für die weibliche Hauptrolle von „Licorice Pizza“ hatte der Regisseur jedoch explizit Alana im Sinn. Vielleicht nicht ganz so überraschend, wenn man bedenkt, dass der gleichnamige weibliche Hauptcharakter von der Musikerin inspiriert sein soll. „Ich bin aber nicht so hitzköpfig wie sie“, wirft die echte Alana ein und ergänzt: „Ich liebe wie furchtlos sie ist. Sie schreckt vor keiner Herausforderung zurück“.

„Einen Dialog zu führen ist wie Musizieren – es folgt einem Rhythmus“

Über das Schauspielen selbst erzählt sie außerdem: „Den Mut, den man braucht, um vor einer Menge von Leuten nicht immens eingeschüchtert zu sein, habe ich vom Musik machen. Außerdem, einen Dialog zu führen ist wie Musizieren – es folgt einem Rhythmus. Es gibt ein konstantes Metronom in meinem Kopf. Man darf den Text der Leute nicht unterbrechen, es ist wichtig sich Zeit zu nehmen“.

Danielle und Este Haim, die weiteren Mitglieder von Haim, spielen übrigens ebenfalls eine kleine Rolle im Film. Gemeinsam mit ihren Eltern spielen sie Alanas Familie.

Unterdessen wurde „Licorice Pizza“ vom American Film Institute (AFI) außerdem zu einem der zehn besten Filme des vergangenen Jahres gekürt.