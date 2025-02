„Buffy“-Star Michelle Trachtenberg ist tot

Die Schauspielerin wurde nur 39 Jahre alt.

Die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Trachtenberg, bekannt aus Serien wie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“, ist US-amerikanischen Medien zufolge im Alter von 39 Jahren verstorben. Sie wurde am Mittwoch (26. Februar) in ihrer Wohnung in New York City tot aufgefunden. Die Polizei geht nach jetzigem Kenntnisstand nicht von Fremdverschulden aus. Weitere Infos zu den Umständen ihres Todes sind bislang nicht offiziell bekannt gegeben worden.

Laut „ABC News“ habe ihre eigene Mutter Trachtenberg in ihrem Apartment gefunden. In den letzten Monaten hatten Fans ihre besorgniserregenden Instagram-Posts kommentiert, in denen sie deutlich an Gewicht verloren zu haben schien. Trachtenberg versicherte jedoch, dass sie „glücklich und gesund“ sei. Es heißt aber, dass die Schauspielerin sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe und möglicherweise Komplikationen aufgetreten seien. Eine Autopsie soll zeigen, was die Todesursache ist.

Michelle Trachtenberg begann ihre Schauspielkarriere im Alter von drei Jahren und erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle als Dawn Summers in „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Später spielte sie die intrigante Rolle der Georgina Sparks in „Gossip Girl“. Zu ihren weiteren Film- und Fernsehprojekten zählen „Harriet, die kleine Detektivin“, „EuroTrip“ und „17 Again“.

Ihr Privatleben hielt die Schauspielerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass sie von 2004 bis 2006 mit dem kanadischen Schauspieler Shawn Ashmore liiert war. In späteren Jahren gab es Gerüchte über eine Verlobung, die jedoch nicht offiziell bestätigt wurden.

„Buffy“ soll ein Remake bekommen

Zuletzt wurde es ruhig um Michelle Trachtenberg. Ihrer Karriere hätten die Remake-Pläne für „Buffy – im Bann der Dämonen“ vielleicht noch einmal Aufschwung geben können. Aktuell befindet sich eine Fortsetzung der beliebten Coming-of-Age-Serie in Entwicklung. Sarah Michelle Gellar, die ursprünglich die Rolle der Buffy Summers verkörperte, wird wohl in einer wiederkehrenden Funktion zurückkehren und gleichzeitig als ausführende Produzentin fungieren. Camden Toy, der in „Buffy – Im Bann der Dämonen“ mehrere denkwürdige Dämonenrollen spielte, verstarb bereits am 11. Dezember 2023 im Alter von 68 Jahren nach einem zweijährigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs.