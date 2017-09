Das Maifeld Derby blickt mit einem After-Movie zurück und startet Vorverkauf für 2018

Die Festivalsaison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Doch nach dem Festival ist vor dem Festival, wie es so schön heißt. Denn jetzt beginnt die Vorfreude und Spannung darauf, welche Künstler im nächsten Jahr auf uns warten. Das Maifeld Derby zum Beispiel geht nun offiziell in die nächste Runde und wird auch 2018 vom Musikexpress präsentiert.

Vom 15. – 17. Juni 2018 wird das Festival in gewohnter Form auf dem Maimarktgelände in Mannheim stattfinden. Der Verkauf der Early-Horse-Tickets startete am Sonntag, Phase 1 ist bereits ausverkauft. Bands wurden noch keine angekündigt, aber wer sich den/das „After-Movie“ vom Maifeld Derby 2017 ansieht, ahnt schnell, dass sich dieses Festival lohnt. Vielleicht löst es gar Festivalweh aus. Wer davon bereits befallen ist, sollte dringend folgende Seite aufrufen: Hier findet Ihr die Early Horse Tickets für das Maifeld Derby 2018. Wir wünschen Gute Besserung!