Maifeld Derby 2025: Fast finale Bandwelle mit DJ Koze, Warhaus & mehr

Mit diesem Line-up kündigt sich eine unvergessliche letzte Ausgabe an.

Das letzte Maifeld Derby rückt näher und mit großen Schritten galoppiert das renommierte Festival seinem Finale entgegen. Zum Valentinstag haben die Veranstalter weitere Acts verraten, die das Line-up um zahlreiche Highlights erweitern. Insgesamt sind nun 40 der geplanten 60 Slots besetzt, während kleinere Ergänzungen, lokale Künstler*innen sowie ein Rahmenprogramm noch folgen werden.

Maifeld Derby 2025: Hochkarätige Neuzugänge im Line-up

Angeführt wird die aktuelle Ankündigung von DJ Koze (D), der mit MUSIC CAN HEAR US sein erstes Album seit sieben Jahren am Start hat. Der Hamburger, der nur selten auf Festivals spielt, verspricht mit neuen Tracks (unter anderem mit Damon Albarn) ein besonderes Live-Erlebnis.

Mit Warhaus gesellt sich ein weiterer hochkarätiger Act dazu. Bandleader Maarten Devoldere ist kein Unbekannter auf dem Maifeld Derby, verzückte er doch bereits mit seiner Band Balthazar das Publikum. Für intensive Indie-Rock-Momente werden zudem Porridge Radio sorgen.

Das britische Duo King Hannah hat sich in den letzten Jahren mit hypnotischem, atmosphärischen Sound einen Namen gemacht und zählt zu den meistgewünschten Acts des Festivalpublikums. Ein besonderes Highlight ist zudem Konstantin Gropper & Friends.

Auch Lesungen und Talks sind geplant

Neben dem musikalischen Programm wird auch der Parcours d’Amour erneut zur Plattform für spannende Talks und Lesungen. Der Journalist Hubertus Koch stellt sein Buch „Lost Boy“ vor und auch das Berliner Musik-Talk & Quiz-Format Zwischen Zwei und Vier wird mit Melanie Gollin und Rosalie Ernst vertreten sein.

Neu dabei:

DJ Koze (D)

Warhaus (BEL)

Porridge Radio (UK)

King Hannah (UK)

Chanel Beads (USA)

Donny Benét (AUS)

Konstantin Gropper & Friends (D)

Efterklang (DK)

Drangsal (D)

Salami Rose Joe Louis (USA)

Suck (D)

Mel D (CH)

Theodor (D)

Hubertus Koch (Lesung)

Zwischen Zwei und Vier (Talk & Quiz)

Bereits angekündigt:

Franz Ferdinand (UK)

Zaho de Sagazan (F)

Bilderbuch (AT)

Nilüfer Yanya (UK)

The Notwist (D)

Psychedelic P*** Crumpets (AUS)

Die Höchste Eisenbahn (D)

Nand (D)

Fat Dog (UK)

Strongboi (D)

Salo (AT)

Deadletter (UK)

Eefje de Visser (NL)

Kate Bollinger (USA)

Antony Szmierek (UK)

Mary in the Junkyard (UK)

Pearl & The Oysters (USA)

Big Special (UK)

Ugly (UK)

Beharie (NO)

Getdown Services (UK)

Loverman (BEL)

Soapbox (UK)

Akryl (CH)

Ira Peter (MA/Lesung)

u. v. a.

Rekord-Vorverkauf und Vorfreude auf die letzte Ausgabe

Der Vorverkauf hat mittlerweile die finale Preisstufe erreicht und verläuft somit weiterhin auf Rekordkurs. Die Tagesaufteilung sowie der Start des Vorverkaufs für Tagestickets sind für Anfang März geplant.