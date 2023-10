The Cardigans kommen 2024 für ein Konzert nach Deutschland

Am 22. Juni 2024 treten The Cardigans beim Mannheimer Maifeld Derby auf. Hier alle Infos.

The Cardigans werden 2024 für einen Gig nach Deutschland kommen – und zwar am 22. Juni nach Mannheim im Rahmen des Maifeld Derby Festivals. Tickets sind ab dem 21. Oktober um zehn Uhr hier erhältlich.

Seit nunmehr 18 Jahren hat die schwedische Indiepopband übrigens keine neue Musik mehr veröffentlicht. Ob sie für die Show im kommenden Jahr auch neues Material mitbringen werden oder lediglich vergangene Hits seit ihrer Gründung 1992 zum Besten geben werden, ist bisher noch unbekannt.

Zwischen 1994 und 2005 veröffentlichten The Cardigans sechs Alben, darunter die Durchbruchsplatte FIRST BAND ON THE MOON (1996) und den Nachfolger GRAN TURISMO (1998). Zwischen 2007 und 2011 legten sie eine Pause ein. Neue Musik erschien seitdem nicht, ihre noch immer aktuelle Platte SUPER EXTRA GRAVITY stammt aus dem Jahr 2005.

Nina Persson selbst veröffentlichte bisher drei Soloalben: 2001 und 2009 je eines unter dem Namen A Camp, 2014 folgte ANIMAL HEART unter ihrem eigenen Namen und 2023 THE GREAT WHITE SEA EAGLE mit James Yorkston. Was seit The Cardigans‘ Hit „Lovefool“ sonst so geschah, könnt ihr hier nachlesen.

The Cardigans live: