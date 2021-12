Das sind die 10 erfolgreichsten Musikvideos in Deutschland 2021

Zum Ende des Jahres 2021 hat YouTube seine Bilanz gezogen und bekannt gegeben, welche Acts in diesem Jahr die erfolgreichsten Musikvideos auf YouTube veröffentlicht haben. Auf Platz 2 schafften es diesmal die Rapperin badmómzjay und ihr Rap-Kollege KASIMIR1441 mit ihrer gemeinsamen Single „Ohne Dich.“ Mit 19 Millionen Klicks (Stand: 8. Dezember 2021) war es in diesem Jahr das erfolgreichste Musikvideo eines deutschen Acts. Nur „Save Your Tears“ von The Weeknd hatte hierzulande noch mehr Zuschauer*innen.

2021 ist badmómzjay – die mit bürgerlichem Name Jordan Napieray heißt – damit die erfolgreichste deutsche Künstlerin auf YouTube. Über die Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper KASIMIR1441 sagt die 19-Jährige: „Es war ein tolle Kooperation mit Kasi. Schon direkt am Anfang gab es krasse Reaktionen auf den Song. Dass es so abging, macht uns super happy. Ich freue mich jetzt sehr auf meine erste Tour in 2022.”

Die Top 10 der erfolgreichsten Musikvideos 2021 in Deutschland:

1. The Weeknd – Save Your Tears (Official Music Video)

2. KASIMIR1441 x BADMÓMZJAY – OHNE DICH

3. Murda – Gece Gündüz ft. MERO (prod. Spanker)

4. SHIRIN DAVID – Ich darf das [Official Video]

5. Apache 207 – Angst (Official Video)

6. BAUSA vs. APACHE 207 – MADONNA (OFFICIAL VIDEO)

7. 187 STRASSENBANDE – PARADIES

8. Ed Sheeran – Bad Habits [Official Video]

9. RAF Camora feat. Bonez MC – Blaues Licht

10. NIMO x LUCIANO – BAD EYEZ