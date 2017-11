Das sind die einflussreichsten Personen der Musikbranche unter 30 – laut Forbes Magazine

Das Forbes Magazine hat seine jährlichen „30 unter 30“-Listen veröffentlicht. Darin zählt das Wirtschaftsmagazin visionäre Persönlichkeiten verschiedener Branchen auf. Eine der Kategorien, mit denen sich die US-amerikanische Zeitschrift beschäftigt hat, war die Musikindustrie.

Wenig überraschend überwiegend US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen die Liste der 30 einflussreichsten Personen der Musikbranche, deren Alter unter 30 liegt. Die Zusammensetzung ist nichtsdestotrotz höchst interessant.

So findet sich etwa die Rapperin Cardi B, die als erster weiblicher Solo-HipHop-Act überhaupt Platz 1 der US-amerikanischen Single-Charts erklimmen konnte, in der Aufzählung wieder. Auch Personen, die im Hintergrund Großes leisten, wurden vom Forbes Magazine geehrt – so etwa Kesha Lee. Die Toningenieurin war maßgeblich an der Produktion des Hits „Bad & Boujee“ von Migos beteiligt.

Alle in der „30 unter 30“-Musikliste berücksichtigten Persönlichkeiten samt Alter und Beschäftigungsfeld findet ihr hier:

Cardi B, 25 – Musikerin, HipHop

Playboi Carti, 22 – Musiker – HipHop

Lauren Daigle, 26 – Musiker, Zeitgenössische christliche Musik

Will Dzombak, 29 – Manager von Wiz Khalifa

Jackie Evancho, 17 – Musiker, Klassik

H.E.R., 20 – Musiker, R&B

Joe Jonas, 28 – Musiker, Pop, DNCE

Khalid, 19 – Musiker, R&B

JaQuel Knight, 28 – Choreograf für Beyoncé

Kesha Lee, 29 – Toningenieurin

Lil Uzi Vert, 23 – Musiker, HipHop

Lizzo, 29 – Musiker, HipHop

Marshmello, 25 – DJ, Produzent

Matt Meyer, 28 – Agent

Migos – Musiker, HipHop

Maren Morris, 27 – Musiker, Country

Mike Posner, 29 – Musiker, Pop

Phil Quist, 29 – Agent

Bebe Rexha, 28 – Musikerin Pop

Thomas Rhett, 27 – Musiker, Country

Travis Scott, 26 – Musiker, HipHop

Drew Silverstein, 29 – Mitgründer des Start-Ups Amper Music

Jovin Cronin-Wilesmith, 27; Tim Luckow, 29 – Gründer des Zahlungsdienstleiters für Streaming-Einnahmen Stem

SZA, 28 – Musiker, R&B

Young Thug, 26 – Musiker, HipHop

Emily Warren, 25 – Musikerin, Pop

Hayley Williams, 29 – Musikerin, Rock, Paramore

WondaGurl, 21 – Produzentin

Young M.A, 25 – Musikerin, Hipop

Chris Zarou, 28 – Manager bei der Musiksoftware-Schmiede Logic