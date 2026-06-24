37 Grad beim Nina-Chuba-Konzert: Darf man Wasser mitbringen?

37 Grad, Open Air, Fühlinger See – beim Nina-Chuba-Konzert stellen sich heiße Fragen: Darf man Wasser mitbringen oder sogar schwimmen?

Das Wetter springt in Deutschland auf Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad, und die meisten wünschen sich einfach nur noch Abkühlung – zum Beispiel in einem See. Wie passend, dass Nina Chuba am 25. Juni bei ihrer Open-Air-Tour an einem See spielt.

Aber bedeutet das auch, dass man in den See kann? Und inwiefern darf man bei Temperaturen von 37 Grad Wasser mitbringen?

Hitzeschutz beim Konzert: Was ist erlaubt?

Arenakonzerte und Festivals nehmen im Sommer schlagartig zu – schließlich ist auch das Wetter entsprechend. Allerdings ist es mitunter so schön, dass die Gefahr eines Hitzschlags besteht. Die Antwort auf die Frage, wie man sich vor solch extremen Temperaturen schützen kann, ist meist simpel: viel Wasser trinken. Nun hat jedoch nicht jede:r Lust, auf einem Konzert massenhaft überteuerte Wasserflaschen zu kaufen. Daher haben bereits einige Konzertveranstaltungsorte – wie etwa das Olympiastadion in Berlin – ihre Regelungen zur Mitnahme von Wasser für heiße Tage angepasst. Nina Chuba spielt an solch einem heißen Tag im Freien.

Offiziell gibt es vom Veranstalter oder Austragungsort noch keine Information über angepasste Sicherheitskontrollen. Das Summerjam Festival gibt jedoch Auskunft über eine mögliche Regelung: Dort ist Wasser auf der Festivalinsel in transparenten und weichen Behältnissen bis 1 Liter pro Person zulässig. Ob es eine ähnliche Regelung für das Konzert am Fühlinger See gibt, ist bisher leider nicht bekannt.

Das ehemalige Pfefferkorn befindet sich momentan am Anfang der Tour, die sich vom 25. Juni bis zum 13. September erstrecken wird. Die Tour zum Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ wird Nina Chubas bisher größte Tour.

Schwimmen

Wer gedacht hat, ein Konzert am See bedeute Badespaß zur musikalischen Darbietung Nina Chubas, dürfte etwas enttäuscht sein. Das reguläre Baden ist am See zwar nach wie vor möglich, hat jedoch wenig mit dem Konzertbetrieb zu tun. Das Konzert findet in einem separaten, von den übrigen Badegästen abgetrennten Bereich statt.

Somit darf die Badehose oder der Bikini zwar angezogen werden, jedoch ohne Kontakt mit dem Wasser. Unabhängig von der Garderobe empfiehlt es sich, sich ausreichend mit Wasser zu versorgen und alkoholische Getränke bei hohen Temperaturen mit Vorsicht zu genießen. Eincremen nicht vergessen – und dann zwischen dem ein oder anderen Wildberry Lillet ruhig ein Wasser trinken.