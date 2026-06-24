Nach drei Jahren vorbei: Jack White und Olivia Jean lassen sich scheiden

Auf der Bühne geheiratet, jetzt getrennt: Olivia Jean reichte die Scheidung von Jack White ein – wegen unüberbrückbarer Differenzen. Was dahintersteckt, bleibt unklar.

Woran hat’s jelegen? Ja, das fragt man sich nach so einigen gescheiterten Aktionen – egal ob im Fußball, bei der verpassten Bahn oder der zerbrochenen Beziehung. So richtig eine Antwort dafür gibt es meistens nicht, zumindest keine, die man sich eingestehen will. Vor dieser Frage stehen nun auch das Ex-Ehepaar Jack White und Olivia Jean. Woran hat es denn nun gelegen? Ihre Antwort darauf eröffnet nur weitere Fragen.

Nach drei Jahren Ehe gehen die zwei Künstler:innen getrennte Wege. Die 36-jährige Jean hatte am 3. Juni die Scheidung in Nashville eingereicht. Ihr Grund? „Irreconcilable differences“ und „inappropriate marital conduct“ – also unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes eheliches Verhalten. Was das in ihrem konkreten Fall bedeutet, bleibt offen.

Unangebrachtes eheliches Fehlverhalten

Der juristische Begriff des ehelichen Fehlverhaltens ist eine Standardphrase für Scheidungsanträge in Tennessee. Darunter kann so gut wie alles fallen. Offiziell bezeichnet der Ausdruck eine grausame und unmenschliche Behandlung des oder der Ehepartner:in, die das weitere Zusammenleben unsicher oder unschicklich machen würde. In der Praxis wird die Formulierung jedoch meist für deutlich abgeschwächtere Vorfälle verwendet; sie muss sich allerdings auf eine andauernde Unstimmigkeit beziehen.

Unangemessenes eheliches Fehlverhalten kann juristisch gesehen von physischem und emotionalem Missbrauch über verbale Grenzüberschreitungen bis hin zu sexuellen Differenzen – wie übermäßige sexuelle Forderungen oder Verweigerung von Intimität – reichen. Außerdem fallen falsche Anschuldigungen, Drohungen, öffentliche Demütigung und Untreue darunter. So ernst muss es jedoch nicht gewesen sein: Das Label des ehelichen Fehlverhaltens deckt so gut wie jedes eheliche Problem ab, das über längere Zeit besteht.

Eine spontane Ehe endet nach über drei Jahren

Jack White und Olivia Jean hatten im Dezember 2022 live auf der Bühne geheiratet. Bei einem Konzert in seiner Heimatstadt Detroit fragte er nach einem Duett mit seiner Freundin das Publikum spontan: „Das war so ein toller Tag, sollen wir jetzt gleich heiraten?“ Nach gut drei Jahren scheint die Sängerin nicht mehr glücklich in ihrer Ehe mit dem 46-Jährigen zu sein. Was den ausschlaggebenden Punkt markierte, lässt sich von außen nicht beurteilen – der Scheidungsantrag enthielt keine weiteren Details.

Bislang wurden keinerlei genaueren Anschuldigungen zwischen den Ex-Eheleuten laut. Jean beantragte finanzielle Unterstützung von ihrem Ex-Mann, da sie „abhängig von Whites Einkommen für ihren Lebensunterhalt“ sei. Sie forderte Unterhalt, die Zahlung ihrer Krankenversicherung sowie den Verbleib als Begünstigte in seiner Lebensversicherung. White hat sich bislang nicht geäußert. Für ihn ist es bereits die dritte Ehe, die nun zu Ende geht.