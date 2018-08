Das sind laut Spotify die Hits des Sommers 2018

Foto: LightRocket via Getty Images, SOPA Images. All rights reserved.

Spotify hat am Montag die Auswertung der 2018 am häufigsten gestreamten Lieder des Sommers veröffentlicht – auch wenn die mitunter nicht nach gute Laune und Las Ketchup klingen. Für die jeweiligen Listen (Deutschland und ganze Welt) wurden die Abrufe zwischen dem 1. Juni und dem 20. August 2018 analysiert.

Deutschland: Die Top 20 Songs im Sommer 2018

Die Liste mit den meist gestreamten Songs in Deutschland ist wie zu erwarten tendenziell eher deutschsprachiger, auf Nummer Eins steht der Rapper Summer Cem mit „Casanova“. Der litauische Produzent Dynoro schafft mit „In My Mind“ den zweiten Platz, den dritten teilen sich Clean Bandit im Feature mit Demi Levato.

Die Top 20

Summer Cem – Casanova Dynoro – In My Mind Clean Bandit – Solo (feat. Demi Lovato) Capital Bra – One Night Stand El Profesor – Bella ciao – HUGEL Remix Dennis Lloyd – Nevermind Capital Bra – Neymar Calvin Harris – One Kiss (with Dua Lipa) Capital Bra – Berlin lebt Post Malone – Better Now Tyga – Taste (feat. Offset) Jonas Blue – Rise Loud Luxury – Body (feat. brando) Bushido – Für Euch alle (feat. Samra & Capital Bra) Drake – In My Feelings Namika – Je ne parle pas français – Beatgees Remix Maroon 5 – Girls Like You (feat. Cardi B) Loredana – Sonnenbrille Summer Cem – Tamam Tamam XXXTENTACION – SAD!

Weltweit: Die Top 20 Songs im Sommer 2018

Bereits vor Drakes Veröffentlichung des Musikvideos zu „In My Feelings“ gab es eine Social-Media-Challenge zum Song, die etlichen Leuten im Sommer viel Spaß brachte und noch mehr Leuten den Nerv raubte. Sein aktuelles Album SCORPION brach dazu Streaming-Rekorde, kaum verwunderlich also, dass er auch die Liste der letzten Monate dominiert. Maroon 5 teilt den zweiten Platz mit Rapperin Cardi B – die es mit ihrem Song „I Like It“ auch noch auf den dritten Platz der Liste schaffte.