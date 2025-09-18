David Byrne spielt live endlich wieder „Psycho Killer“

Überraschung beim Tour-Start: Zum ersten Mal seit 19 Jahren spielt David Byrne den ersten Hit der Talking Heads.

Seit ihrer Mini-Reunion für die Neuafführung ihres Kinofilms „Stop Making Sense“ sind die Talking Heads wieder in aller Munde. Ein Live-Comeback für die Band wird es aber nicht geben, das machten die Mitglieder bereits klar (und verzichten dafür auf viel Geld). Dennoch gibt es ihre Songs auf der Bühne zu hören, denn seit Dienstag (16. September) ist Sänger David Byrne auf Solo-Tour in Nordamerika.

Bei seinem Gastspiel in Pittsburgh servierte der umtriebige Musiker neben einigen Highlights seines neuen Albums WHO IS THE SKY? und einem Paramore-Cover („Hard Times“) auch jede Menge Lieder seiner alten Band. Mit dabei waren unter anderem Klassiker wie „Once In A Lifetime“, „Life During War Time“, „Burning Down The House“ und „Heaven“.

Viele staunten aber nicht schlecht, als Byrne als 17. Stücke des langen Abends eine akustische Version von „Psycho Killer“ spielte. Seit 19 Jahren war der erste Hit der Talking Heads, der sich auf ihrem Debüt TALKING HEADS 77 befindet, live von ihm nicht mehr zu hören. Auch seine gefeierte Broadway Show „American Utopia“ sparte das nervöse Stück aus, von dem der Sänger einmal sagte, er wollte einen Alice Cooper-Song aus der Perspektive eines Art-School-Kids schreiben.

Bei dem akustischen Auftritt tauschte Byrne seinen ikonischen Big-Suit aus der Talking Heads-Ära gegen einen blauen Overall und wurde von einer Schar von Tänzern begleitet.

David Byrne spielt fünf neue Songs von WHO IS THE SKY?

Für die Präsentation seines Solo-Repertoires setzte der 73-Jährige auf Titel wie „Everybody’s Coming To My House“ (als Gospel-Version) sowie „Independence Day“ und spielte insgesamt fünf Tracks seines neuen Albums: „Everybody Laughs“, „What Is The Reason For It?“, „Don’t Be Like That“, „I Met The Buddha At A Downtown Party“ und „My Apartment Is My Friend“.

Allen, die sich nun ganz berechtigt fragen, warum nicht doch noch eine Rückkehr der Talking Heads möglich ist, hatte David Byrne schon im August eine Absage erteilt. Für ihn wäre dies ein „sinnloses Unterfangen“, weil sie nichts Neues hervorbringen und die Magie der Vergangenheit nur in kleinen Dosen zurückbringen könnte.

Wie sehr die Musik der Talking Heads lebt, beweist der Sänger nun aber jeden Abend selbst, wenn die Songs seiner ersten Band den frischeren Liedern regelmäßig die Schau stehlen.