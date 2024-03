Neue Musik von Lorde: Hier in ihr Talking-Heads-Cover reinhören

In einem Brief schreibt sie, welchen Einfluss die Band auf ihre Musik hatte.

Im Januar veröffentlichte A24 Music die Paramore-Coverversion von „Burning Down the House“ als Vorabsingle des kommenden Tribute-Albums für Talking Heads. Insgesamt wurden 16 Neuinterpretationen für die Tracklist gesammelt, die von bekannten Künstler:innen aufgenommen wurden. Jetzt ist eine weitere Teaser-Single aus der Compilation erschienen: Lordes Cover von „Take Me to the River“.

Eine besondere Coverversion

Ursprünglich wurde der Originalsong von Al Green geschrieben. Talking Heads coverte diesen ebenfalls, aber mit Bedenken seitens Frontmann David Byrne. Nichtsdestotrotz schaffte es die Version der Band aus dem Jahr 1978 auf ihr Album MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD und ist seitdem ein beliebter Track ihres Werks geworden.

Hier in „Take Me to the River“ von Lorde reinhören:

Lorde hat ihre Coverversion mit einer langen Notiz versehen, in der sie sich an das erste Mal erinnert, als sie die Talking Heads hörte. Sie beschreibt den Einfluss auf ihre Kreativität und ihre heutige Musik.

Hier zu Lordes Notizen:

Tribute-Album voll bekannter Künstler:innen

Unter dem Titel EVERYONE IS GETTING INVOLVED: A TRIBUTE TO TALKING HEADS‘ STOP MAKING SENSE soll das komplette Album zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Bislang wurde noch kein Termin oder weitere Details bekanntgegeben. Die Platte wird Beiträge von The National, Miley Cyrus, The Linda Lindas, Toro y Moi, Kevin Abstract, Badbadnotgood, Chicano Batman und anderen enthalten.