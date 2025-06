David Byrne kehrt mit neuem Album und Welttournee zurück

David Byrne meldet sich mit einem neuen Album zurück: „Who Is The Sky?“ wird am 5. September bei Matador Records veröffentlicht – sein erstes neues Werk seit dem 2018er Album „American Utopia“. Die zwölf Songs umfassende Platte wurde vom mehrfachen Grammy-Gewinner Kid Harpoon produziert und vom New Yorker Ghost Train Orchestra arrangiert.

Auf „Who Is The Sky?“ sind neben neuen musikalischen Weggefährten auch alte Freunde zu hören. Mit dabei sind St. Vincent, Hayley Williams von Paramore, The-Smile-Drummer Tom Skinner und Mauro Refosco, der bereits auf Byrnes letztem Album „Percussion“ beigesteuert hatte. Als Vorbote des Albums erscheint die Single „Everybody Laughs“ samt Musikvideo, das von Multimedia-Künstler Gabriel Barcia-Colombo inszeniert wurde.

Byrne verkündet neues Album auf Instagram

David Byrne erklärte auch die Bedeutung der neuen Single „Everybody Laughs“: „Ein Bekannter sagte: David, du nutzt das Wort everybody ziemlich oft. Ich schätze, ich mache das, um einen anthropologischen Blick auf das Leben in New York zu werfen. Everybody lebt, dies, lacht, weint, schläft, starrt an die Decke. Und everybody trägt die Schuhe anderer Leute. Was vielleicht nicht wirklich jeder tut, aber ich hab’s getan.“

Der Talking Heads-Mitbegründer erzählt weiter, wie er in den Songs versucht, negative Themen durch Groove und Melodie auszugleichen: „Musik kann das: zwei Gegensätze ausgleichen. Das hab ich vor allem gemerkt, als ich Anfang des Jahres mit Robyn gesungen habe. Ihre Songs sind oft traurig, aber die Musik eher fröhlich.“

Produzent Kid Harpoon hebt Byrnes besondere Sichtweise hervor: „Es war toll, durch New York zu spazieren mit dem Demo von ‚Everybody Laughs‘ auf den Ohren, weil es mir das Gefühl gab, dass wir alle eins sind – wir alle lachen, weinen und singen. Das ist das Ding, das viele an David so schätzen. Er begreift die Absurdität des Ganzen, versteht den Witz.“

Von „American Utopia“ zum neuen Album

Nachdem 2023 die „American Utopia“-Phase mit Album, Tour, Broadway-Show und Spike-Lee-Film langsam ausklang, begann Byrne mit ersten Ideen für neue Musik: „Ich habe festgestellt, dass es einfacher ist anzufangen, wenn man schon ein wenig was da hat – und das war dann auch bald schon der Fall. Es entstanden rudimentäre Songs, bei denen ich auf der Akustikgitarre über einen programmierten Loop oder Beat sang.“

Während die Welt ihren Lauf nahm, habe sich Byrne einige grundlegende Fragen gestellt: „Mag ich eigentlich, was ich tue? Warum schreibe ich Songs, mache ich diesen Job? Ist irgendwas daran wichtig?“ Sein neues Album „Who Is The Sky?“ setzt auf dem Optimismus des Vorgängers auf und reflektiert weiterhin menschliche Beziehungen und das Potenzial gesellschaftlicher Einheit inmitten globaler Herausforderungen.

Welt-Tournee mit Stopps in Deutschland

Nach der Veröffentlichung von „Who Is The Sky?“ im September 2025 startet David Byrne eine weltweite Tournee. In Deutschland sind zwei Konzerte geplant:

12. Februar 2026 in Berlin (Tempodrom)

24. Februar 2026 in Frankfurt (Jahrhunderthalle)

Tracklist von „Who Is The Sky?“