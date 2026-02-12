Ken im Kleid: David Lynchs skurriler Nachlass auf eBay

Barbies, Ken und das Drehbuch zu „Lost Highway“: David Lynchs Familie versteigert 21 weitere Objekte.

Eine Barbie-Puppe mit leicht zerzaustem Haar, ein Ken im Kleid, daneben ein Drehbuch zu „Lost Highway“. Was wie die Requisite eines surrealen Kurzfilms wirkt, ist Teil von David Lynchs Nachlass.

Im Juni 2025 fand eine erste große Auktion statt und mehr als 450 persönliche Gegenstände kamen unter den Hammer. Nun geht eine weitere Welle an Erinnerungsstücken online. Bereits im Sommer erzielten die Drehbücher zu „Mulholland Drive“ und zum nie gedrehten Projekt „Ronnie Rocket“ hohe Preise. Auch Alltagsobjekte wie Lynchs Kaffeemaschine fanden reißenden Absatz.

Auf einen Kaffee mit Barbie

Über den eBay-Account „studiodavidlynch“ bietet die Familie des Regisseurs nun 21 weitere Objekte an. Laut Profilbeschreibung handelt es sich um die letzten Artikel aus dem offiziellen Estate. Das Angebot umfasst Drehbuchfassungen, Kunstmaterialien und persönliche Gegenstände. In Fan-Communities wecken mehrere Barbie-Puppen aus Lynchs Besitz besonderes Interesse. Zu den Puppen gehört auch ein Ken im Kleid.

Grund dafür könnte das „Coffee with Barbie“-Video sein. Es kursiert seit Jahren als skurriles Kleinod im Lynch-Kosmos und zeigt den Regisseur im spielerischen Austausch mit einer Mattel-Puppe. Bei den nun angebotenen Barbies handelt es sich zwar nicht um exakt jene Figur aus dem Video, doch die Verbindung genügt, um Sammler:innenherzen höher schlagen zu lassen.

Zum Angebot gehören außerdem ein „Twin Peaks“-Blu-ray-Set, selbst gemachte Holzarbeiten und Produktionsnotizen zu „Inland Empire“. Hinzu kommen einige Alltagsgegenstände wie eine Krawatte, Kameras und gelbe Swatch-Uhren.

Ein wachsendes Archiv und neue Hoffnung

Die aktuellen Verkäufe setzen die Aufarbeitung von David Lynchs Nachlass fort. Parallel blicken viele Fans auf das nie gedrehte Serienprojekt „Unrecorded Night“. Lynch arbeitete in seinen letzten Jahren daran, eine Umsetzung erfolgte jedoch nicht. Seine Tochter Jennifer Lynch bestätigte, dass sie und ihre Geschwister die Skripte veröffentlichen wollen. Konkrete Details zu Zeitpunkt oder Form stehen noch aus, doch allein die Aussicht weckt große Erwartungen. Das Projekt galt als weiteres Kapitel im L.A.-Kosmos des Regisseurs.

Jennifer Lynch pflegt zudem den direkten Kontakt zur Community: Sie bietet etwa Signierungen ihres Buchs „Das geheime Tagebuch der Laura Palmer“ an. Wer ihr ein Exemplar zusendet, erhält es signiert zurück. Diese persönliche Geste findet in der „Twin Peaks“-Gemeinde großen Anklang.